УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на ...

В Екатеринбурге спрос на покупку торговых площадей за год вырос более чем на треть

В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости за год вырос почти на 50%

В Екатеринбурге средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года выросла на 8% по сравнению с ...