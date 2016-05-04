В Екатеринбурге запуск светомузыкального фонтана в Историческом сквере состоится в полдень 8 июня

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Екатеринбурге запуск светомузыкального фонтана в Историческом сквере состоится в субботу, 8 июня, в 12.00. Об этом рассказал директор МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС) Вячеслав Черемных, сообщает пресс-служба горадминистрации.



В настоящее время проводится тестирование оборудования и подключение его к электроснабжению.



«В этом году были достаточно обильные снегопады, по каскаду пропускалось большое количество воды, и из-за сильного течения невозможно было поставить фонтан на воду. Мы ждали, когда спадет уровень воды в Исети», — сообщил Вячеслав Черемных, подчеркнув, что торжественный запуск фонтана будет сопровождаться лазерным шоу.



Напомним, что модернизация фонтана была сделана к 300-летию Екатеринбурга: гидротехническое сооружение снабдили водно-дисперсионной панелью, кинопроектором и тремя лазерными системами.



«График работы фонтана в Историческом сквере с 12.00 до 23.00. Каждый понедельник — профилактический день, фонтаны выключаются, и сотрудники проверяют оборудование, очищают его, устраняют выявленные недостатки», — пояснили в администрации.