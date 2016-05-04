В Екатеринбурге запуск светомузыкального фонтана в Историческом сквере состоится в полдень 8 июня

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2016. В Екатеринбурге специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» завершили ...30.10.2015 В Екатеринбурге на зиму законсервировали городские фонтаны
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2015. В Екатеринбурге специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС) ...13.08.2013 Службы благоустройства Екатеринбурга в кратчайшие сроки обновили набережную городского пруда
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2013. Службы благоустройства Екатеринбурга в кратчайшие сроки обновили набережную городского ...26.03.2013 В Историческом сквере Екатеринбурга появится светомузыкальный фонтан
В Историческом сквере Екатеринбурга, в канале реки Исеть построят светомузыкальный фонтан. Сооружение названо ...26.03.2013 В Историческом сквере Екатеринбурга построят светомузыкальный фонтан за 35 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2013. В Историческом сквере Екатеринбурга, в канале реки Исеть построят светомузыкальный ...