Глава Екатеринбурга Алексей Орлов привлек к спору вокруг застройки у Дома Малахова прокуратуру

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Администрация Екатеринбурга не допустит застройки сквера за домом Малахова ...31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...05.09.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня в прямом эфире ответит на вопросы горожан
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня ответит на вопросы горожан в онлайн-эфире ...27.07.2023 В Екатеринбурге за 22 млн рублей продали право аренды сквера на улице Луначарского
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Екатеринбурге в ходе торгов за 22 млн руб. передано право аренды сквера на улице ...07.06.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал горожанам не застраивать сквер в Юго-Западном микрорайоне города
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале пообещал жителям города, что ...