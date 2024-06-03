УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:02

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов привлек к спору вокруг застройки у Дома Малахова прокуратуру

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратился в прокуратуру с претензией в адрес застройщика ООО «ЮК Барристер», установившего строительное заграждение в сквере за Домом Малахова, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ранее УрБК писал о том, что данный участок передали в аренду ООО «ЮК Барристер» за 22 млн руб. Арендуемый участок занимает площадь 7,9 тыс. кв. м. и находится рядом с памятником архитектуры «Загородная дача архитектора Малахова» (Луначарского, 173а). Не так давно арендатор начал устанавливать там строительное ограждение. Глава Екатеринбурга высказался категорически против застройки в этом месте.

«По Генплану эта зона — зеленая, ни при каких обстоятельствах она не должна превратиться в строительную площадку. Арендатор участка предложил Администрации изменить зонирование земель, но мы дали принципиальный отказ. Верим, что судебные инстанции будут на нашей стороне. Незаконную застройку не допустим», — написал в своем Telegram-канале А. Орлов.

В настоящее время по поводу данного конфликта между администрацией города и застройщиком идут судебные тяжбы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.06.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался против застройки сквера за домом Малахова

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Администрация Екатеринбурга не допустит застройки сквера за домом Малахова ...

31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...

05.09.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня в прямом эфире ответит на вопросы горожан

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня ответит на вопросы горожан в онлайн-эфире ...

27.07.2023 В Екатеринбурге за 22 млн рублей продали право аренды сквера на улице Луначарского

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Екатеринбурге в ходе торгов за 22 млн руб. передано право аренды сквера на улице ...

07.06.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал горожанам не застраивать сквер в Юго-Западном микрорайоне города

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале пообещал жителям города, что ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года17.05.2024Бизнес будущего
Архив новостей
Июнь 2024 (163)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18