Глава Екатеринбурга Алексей Орлов привлек к спору вокруг застройки у Дома Малахова прокуратуру

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Администрация Екатеринбурга не допустит застройки сквера за домом Малахова ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался против застройки сквера за домом Малахова

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня ответит на вопросы горожан в онлайн-эфире ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня в прямом эфире ответит на вопросы горожан

В Екатеринбурге за 22 млн рублей продали право аренды сквера на улице Луначарского

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Екатеринбурге в ходе торгов за 22 млн руб. передано право аренды сквера на улице ...