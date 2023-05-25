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Вчера, 17:46

В Екатеринбурге за 22 млн рублей продали право аренды сквера на улице Луначарского

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Екатеринбурге в ходе торгов за 22 млн руб. передано право аренды сквера на улице Луначарского, 173а. В аукционе победило ООО «ЮК Барристер», сообщает «Коммерсантъ».

Компания зарегистрирована в Екатеринбурге на Сиреневом бульваре. Она работает в сфере права, ее директор и бенефициар — Николай Безсалий. От имени организации на торгах в качестве агента участвовало ООО «ТБанкрот.Ру» из Ижевска. Ранее сквер арендовала компания «РГС Недвижимость», которая сейчас проходит стадию банкротства.

Арендуемый участок занимает площадь 7,9 тыс. кв. м. и находится рядом с памятником архитектуры «Загородная дача архитектора Малахова». До этого объект уже выставлялся на торги за 49,3 млн руб., но их объявили несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
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