В Екатеринбурге за 22 млн рублей продали право аренды сквера на улице Луначарского

Материалы по теме

В Екатеринбурге запретят парковку на улице Котельникова и вдоль сквера имени Джавахарлала Неру

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Екатеринбурге для повышения безопасности дорожного движения будет запрещена парковка ...

Власти Екатеринбурга объявили конкурс на благоустройство сквера имени Попова за 40 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. В Екатеринбурге МКУ «Городское благоустройство» разместило на портале госзакупок заказ ...

В Екатеринбурге земельный участок под склады ушел с аукциона за 573 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. В Екатеринбурге состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного ...

Участок набережной Исети рядом с ЦПКиО отдадут в аренду на 5 лет за 5,65 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2014. Фонд имущества Свердловской области 31 мая выставил на торги участок набережной Исети ...

Администрация Екатеринбурга: 2012 год в плане реализации земельных участков обещает быть еще более урожайным

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2012. Администрация Екатеринбурга провела земельный аукцион, в ходе которого были реализованы ...