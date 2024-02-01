Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался против застройки сквера за домом Малахова

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. В рамках программы благоустройства дворовых территорий в 2024 году будут выделены ...

Администрация Екатеринбурга благоустроит 17 дворов в 2024 году

В Екатеринбурге за 22 млн рублей продали право аренды сквера на улице Луначарского

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Екатеринбурге в ходе торгов за 22 млн руб. передано право аренды сквера на улице ...