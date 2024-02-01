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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался против застройки сквера за домом Малахова

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Администрация Екатеринбурга не допустит застройки сквера за домом Малахова (Луначарского, 173а), поскольку на землях категории ТОП-1 возводить капитальные строения запрещено. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался против застройки сквера за домом Малахова
Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Ранее УрБК писал о том, что данный участок передали в аренду ООО «ЮК Барристер» за 22 млн руб. Арендуемый участок занимает площадь 7,9 тыс. кв. м. и находится рядом с памятником архитектуры «Загородная дача архитектора Малахова». Не так давно арендатор начал устанавливать там строительное ограждение.

«Земля относится к категории ТОП-1. Это значит, что возводить там капитальные объекты запрещено законом. По Генплану эта зона — зеленая, ни при каких обстоятельствах она не должна превратиться в строительную площадку. Арендатор участка предложил Администрации изменить зонирование земель, но мы дали принципиальный отказ», — написал А. Орлов.

По его словам, арендатор проиграл горадминистрации суд, впереди будут апелляции. «Верим, что судебные инстанции будут на нашей стороне. Незаконную застройку не допустим», — заключил глава города.
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