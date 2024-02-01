Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался против застройки сквера за домом Малахова

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. В рамках программы благоустройства дворовых территорий в 2024 году будут выделены ...31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...03.10.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход рекультивации Широкореченского полигона
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утром 3 октября посетил Широкореческий полигон ...27.07.2023 В Екатеринбурге за 22 млн рублей продали право аренды сквера на улице Луначарского
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Екатеринбурге в ходе торгов за 22 млн руб. передано право аренды сквера на улице ...07.06.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал горожанам не застраивать сквер в Юго-Западном микрорайоне города
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале пообещал жителям города, что ...