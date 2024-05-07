Российские банки выдали 163,7 тыс. автокредитов на 229,6 млрд рублей в мае 2024 года

УрБК, Москва, 07.05.2024. В I квартале 2024 года банки выдали россиянам кредиты наличными под залог имущества на общую ...07.03.2024 Объем выдачи автокредитов в России в феврале 2024 года превысил 171 млрд рублей
УрБК, Москва, 07.03.2024. Объем выданных в феврале 2024 года автокредитов в России превысил 171 млрд руб., что на 29% ...05.03.2024 В Челябинской области выдали 1,71 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года
УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В январе 2024 года на Южном Урале было выдано 1,71 тыс. новых автокредитов на общую сумму ...04.03.2024 На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года
В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых автокредитов на общую сумму 2,7 млрд руб. ...04.03.2024 На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых ...