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Российские банки выдали 163,7 тыс. автокредитов на 229,6 млрд рублей в мае 2024 года

УрБК, Москва, 07.06.2024. По данным Frank RG, в мае 2024 года российские банки выдали 163,7 тыс. автокредитов на общую сумму 229,6 млрд руб. Рынок автокредитования в РФ в первые пять месяцев 2024 года чуть ли не ежемесячно обновлял исторические рекорды, пишет «Коммерсантъ».

Средний размер автокредита с начала 2024 года остается в районе 1,4 млн руб. Как пишет издание, ранее эксперты предсказывали охлаждение рынка, однако инфляционные ожидания покупателей, ограничения Центробанка в сфере кредитов наличными и предложения китайских производителей стимулировали автокредитование в России.

В ВТБ ожидают, что по итогам апреля-июня 2024 года объем выдач автокредитов в России превысит показатель первых трех месяцев 2024 года примерно на 20%, то есть он может составить 450 тыс. штук на общую сумму 633 млрд руб.

Стоит отметить, что, по данным агентства «Автостат», в мае 2024 года в России было продано 127,2 тыс. новых легковых машин, что на 76% больше показателя того же месяца прошлого года. При этом результаты мая 2024 года ниже уровня апреля на 7%.
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