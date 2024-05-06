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Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 76% в мае 2024 года

УрБК, Москва, 07.06.2024. В мае 2024 года в России было продано 127,2 тыс. новых легковых машин, что на 76% больше показателя мая 2023 года. При этом результаты мая 2024 года ниже результатов апреля на 7%, пишет «Автостат».

«Продажи в мае оказываются на 76% больше, чем за тот же месяц 2023 года, но уступают апрельскому результату (-7%). И это происходит уже второй месяц подряд: по объему реализации апрель оказался на 6,5% хуже марта. Напомним, что в марте продажи легковых автомобилей достигли максимального ежемесячного показателя (146,5 тыс. шт.) начиная с мая 2021 года», — отмечает издание сложившуюся тенденцию.

Больше всего покупали машины марки LADA, в общем объеме продаж доля бренда составила 31% (40,1 тыс. шт.). На долю брендов Haval (14 тыс. шт.), Chery (13 тыс. шт.) и Geely (10,3 тыс. шт.) пришлось около 61% от общего объема реализации.

Самой популярной у покупателей моделью оказалась LADA Granta (18,5 тыс. шт.), на втором месте LADA Vesta (13,6 тыс. шт.), далее идут Haval Jolion (6,6 тыс. шт.) и Chery Tiggo 7 PRO Max (5,1 тыс. шт.).
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