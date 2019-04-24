Причиной дорожного затора в районе улиц Московской и Попова стали особенности проведения ремонтных работ ЕТК

В Екатеринбурге в очередной раз перекопали перекресток на пересечении улиц Попова и Московской

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. В Екатеринбурге жители домов, расположенных вблизи перекрестка улиц Попова и ...

В Екатеринбурге жильцы домов в районе перекрестка улиц Попова и Московской остались без тепла

С 1 сентября в Екатеринбурге движение транспорта по улице Луначарского будет закрыто в ночное время

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2014. 1 сентября рабочие приступят к ремонту ул. Луначарского на участке от пр. Ленина до ул. ...