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Причиной дорожного затора в районе улиц Московской и Попова стали особенности проведения ремонтных работ ЕТК

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. Несколько дней в центре Екатеринбурга образуется автомобильный затор из-за особенностей работы Екатеринбургской теплосетевой компании. По заказу ЕТК в районе перекрестка улиц Московская — Попова перекрыт участок дорожного полотна для ремонтных работ, что вызывает сужение дороги и затруднения для водителей. При этом сами работы на огороженном участке не ведутся уже неделю.

Причиной дорожного затора в районе улиц Московской и Попова стали особенности проведения ремонтных работ ЕТК

Как рассказал УрБК ведущий специалист ЕТК Дмитрий Бурдаков, на данном участке была отремонтирована тепловая камера, на данный момент ремонтные работы закончены, и 7 июня начнутся работы по благоустройству территории (будут устанавливать канализационные люки, укладывать асфальт). По его словам, в настоящее время на тепловую камеру положена бетонная плита, сверху отсыпана щебенка. Полностью закончить работы и открыть полосу для движения машин планируется к 14 июня (по графику работ).

Причиной дорожного затора в районе улиц Московской и Попова стали особенности проведения ремонтных работ ЕТК

Таким образом, между окончанием работ по ремонту оборудования и началом асфальтирования действительно прошла неделя, в течение которой сужение дороги мешало автомобилистам. Ситуация наложилась еще и на серию дорожных перекрытый из-за городских мероприятий (в Екатеринбурге идет подготовка к масштабному мотофестивалю), что усугубило проблемы на дорогах.
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