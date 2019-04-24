Причиной дорожного затора в районе улиц Московской и Попова стали особенности проведения ремонтных работ ЕТК

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2019. Рабочие Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) вновь ведут ремонтные работы на ...29.10.2018 В Екатеринбурге жильцы домов в районе перекрестка улиц Попова и Московской остались без тепла
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. В Екатеринбурге жители домов, расположенных вблизи перекрестка улиц Попова и ...04.06.2015 Администрация Екатеринбурга заключила контракт на ремонт 12 дорожных объектов
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2015. Администрация города Екатеринбурга заключила контракт на ремонт 12 дорожных объектов. ...29.08.2014 С 1 сентября в Екатеринбурге движение транспорта по улице Луначарского будет закрыто в ночное время
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2014. 1 сентября рабочие приступят к ремонту ул. Луначарского на участке от пр. Ленина до ул. ...24.05.2013 В Екатеринбурге пройдут ночные дорожные работы
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2013. ГИБДД Екатеринбурга распространила пресс-релиз с информацией об ограничении и закрытии ...