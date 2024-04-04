На Среднем Урале число вакансий в сферах гостиничного бизнеса и общепита за год выросло на 36%

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Свердловской области в I квартале 2024 года было опубликовано более 120 тыс. ...07.02.2024 Число вакансий на Среднем Урале за год выросло на 34%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В январе 2024 года в Свердловской области было открыто 46,8 тыс. вакансий. По сравнению ...18.04.2023 Екатеринбург занял третье место в стране по спросу на официантов и барменов
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Екатеринбург занял третье место в стране по спросу на официантов, барменов и бариста. В ...26.09.2022 В Свердловской области отмечается нехватка сотрудников в сфере общепита
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области на одну размещенную вакансию в сфере общепита в среднем ...03.06.2021 Число вакансий в общепите Екатеринбурга за два года выросло в 3,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2021. Число открытых в общепите Екатеринбурга вакансий на конец мая 2021 года составило почти ...