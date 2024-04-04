На Среднем Урале число вакансий в сферах гостиничного бизнеса и общепита за год выросло на 36%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В январе-мае 2024 года в Свердловской области было открыто более 10 тыс. вакансий в сферах гостиничного бизнеса и общепита. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 36%. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



Наибольшую динамику показали вакансии для поваров (+51%), уборщиц/уборщиков (+32%) и официантов (+23%).



Согласно данным сервиса, средняя предлагаемая зарплата в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в прошедшие пять месяцев года составила 46,1 тыс. руб., что на 19% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Среди специалистов за год заметнее всего (на 35%) увеличилась предлагаемая зарплата у официантов, барменов, бариста.



Отмечается, что к летнему сезону работодатели региона стали активнее нанимать уборщиц/уборщиков. Так, в мае для этих специалистов было открыто на 14% больше вакансий, чем в начале года. Помимо этого, на 13% увеличилось число предложений для официантов и на 10% для хостес.