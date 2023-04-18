На Среднем Урале число вакансий в сферах гостиничного бизнеса и общепита за год выросло на 36%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В январе-мае 2024 года в Свердловской области было открыто более 10 тыс. вакансий в ...18.04.2023 Екатеринбург занял третье место в стране по спросу на официантов и барменов
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Екатеринбург занял третье место в стране по спросу на официантов, барменов и бариста. В ...26.09.2022 В Свердловской области отмечается нехватка сотрудников в сфере общепита
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области на одну размещенную вакансию в сфере общепита в среднем ...27.09.2021 В Свердловской области в сфере гостеприимства число вакансий выросло на 132% за два года
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. В период с 1 января по 27 сентября 2021 года в Свердловской области было открыто около ...03.06.2021 Число вакансий в общепите Екатеринбурга за два года выросло в 3,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2021. Число открытых в общепите Екатеринбурга вакансий на конец мая 2021 года составило почти ...