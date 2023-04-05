Екатеринбург занял третье место в стране по спросу на официантов и барменов

УрБК, Москва, 05.04.2023. По итогам I квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru ...

Число вакансий в промышленной сфере в России за квартал выросло на 22%

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Количество вакансий, открытых в марте в Свердловской области, на 32% превысило ...

В Свердловской области число вакансий в марте выросло на 32%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области на одну размещенную вакансию в сфере общепита в среднем ...

В Свердловской области отмечается нехватка сотрудников в сфере общепита

В Свердловской области в сфере гостеприимства число вакансий выросло на 132% за два года

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. В период с 1 января по 27 сентября 2021 года в Свердловской области было открыто около ...