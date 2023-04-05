Екатеринбург занял третье место в стране по спросу на официантов и барменов

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Екатеринбург занял третье место в стране по спросу на официантов, барменов и бариста. В городе за январь-апрель текущего года было открыто 1,13 тыс. вакансий для данных профессий, сообщается в исследовании рекрутингового сервиса hh.ru.
Первое место заняла Москва (8,5 тыс. вакансий), а второе — Санкт-Петербург (4,6 тыс. вакансий).
В целом по РФ за январь-апрель 2023 года было открыто более 34 тыс. вакансий для официантов, барменов и бариста. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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