УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
25.01.2024

В Свердловской области на одну вакансию для молодых соискателей приходится 3,1 резюме

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области на одну вакансию для молодых соискателей приходится 3,1 резюме. При этом около 10% от всех активных предложений о работе в регионе являются потенциально подходящими для таких специалистов.Об этом говорится в исследовании hh.ru.

В топ-5 профессиональных сфер, где наблюдается самый высокий спрос на молодых специалистов, вошли «Продажи, обслуживание клиентов» (47% от общего числа вакансий для молодежи), «Транспорт, логистика, перевозки» и «Розничная торговля» (по 27%), «Административный персонал» (22%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (13%).

Для постоянного трудоустройства работодатели чаще всего ищут менеджеров по продажам (9,5% вакансий), секретарей или ассистентов (4,0%), поваров (3,7%), учителей (2,1%) и специалистов по подбору персонала (1,8%). Для подработки — продавцов и кассиров (23,5% вакансий), курьеров (12,2%), операторов call-центров (7,5%), упаковщиков (7,2%), официантов и барменов (6,1%).

В свою очередь, сами молодые специалисты наиболее часто интересуются постоянной работой в качестве менеджеров по продажам (7%), программистов (6,0%), дизайнеров и художников (5,2%), секретарей (3,9%) и менеджеров по работе с партнерами (2,4%). Для подработки они рассматривают должности продавцов (7%), администраторов (6%), официантов и барменов (5%), курьеров (3,9%), а также упаковщиков (2,4%).

По словам руководителя молодежного направления hh.ru Ирины Святицкой, на фоне дефицита молодежи (20-30 лет) конкуренция работодателей за молодые кадры растет и будет расти. Она прогнозирует, что эффект демографической ямы и постепенное «вымывание» молодежи в структуре трудоспособного населения сохранятся как минимум на ближайшее десятилетие.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.09.2022 В Свердловской области дефицит менеджеров по продажам и продавцов

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Эксперты hh.ru провели анализ порядка 34 тыс. вакансий, открытых сегодня в Свердловской ...

08.06.2022 Количество размещенных свердловчанами резюме за год увеличилось в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. В мае 2022 года свердловские работодатели разместили на 24% меньше вакансий, чем за ...

20.10.2021 На Среднем Урале наблюдается кадровый дефицит поваров

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2021. В Свердловской области на одну вакансию повара приходится 0,9 актуальных резюме, что ...

23.07.2014 Более 20% российских компаний отказываются принимать на работу выпускников

УрБК, Москва, 23.07.2014. Выпускников вузов без опыта работы готовы принять на работу 70% российских компаний. ...

12.03.2013 Количество человек, ищущих работу в Екатеринбурге, по итогам 2012 года выросло на 66,7%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2013. Годовой прирост резюме составил 66,7%. Причем за последний месяц соискательная ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»28.12.2023Лариса Шатунова: Кадастровая стоимость влияет на эффективность использования объекта недвижимости
Архив новостей
Январь 2024 (469)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18