В Свердловской области на одну вакансию для молодых соискателей приходится 3,1 резюме

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области на одну вакансию для молодых соискателей приходится 3,1 резюме. При этом около 10% от всех активных предложений о работе в регионе являются потенциально подходящими для таких специалистов.Об этом говорится в исследовании hh.ru.



В топ-5 профессиональных сфер, где наблюдается самый высокий спрос на молодых специалистов, вошли «Продажи, обслуживание клиентов» (47% от общего числа вакансий для молодежи), «Транспорт, логистика, перевозки» и «Розничная торговля» (по 27%), «Административный персонал» (22%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (13%).



Для постоянного трудоустройства работодатели чаще всего ищут менеджеров по продажам (9,5% вакансий), секретарей или ассистентов (4,0%), поваров (3,7%), учителей (2,1%) и специалистов по подбору персонала (1,8%). Для подработки — продавцов и кассиров (23,5% вакансий), курьеров (12,2%), операторов call-центров (7,5%), упаковщиков (7,2%), официантов и барменов (6,1%).



В свою очередь, сами молодые специалисты наиболее часто интересуются постоянной работой в качестве менеджеров по продажам (7%), программистов (6,0%), дизайнеров и художников (5,2%), секретарей (3,9%) и менеджеров по работе с партнерами (2,4%). Для подработки они рассматривают должности продавцов (7%), администраторов (6%), официантов и барменов (5%), курьеров (3,9%), а также упаковщиков (2,4%).



По словам руководителя молодежного направления hh.ru Ирины Святицкой, на фоне дефицита молодежи (20-30 лет) конкуренция работодателей за молодые кадры растет и будет расти. Она прогнозирует, что эффект демографической ямы и постепенное «вымывание» молодежи в структуре трудоспособного населения сохранятся как минимум на ближайшее десятилетие.