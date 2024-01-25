В Свердловской области на одну вакансию для молодых соискателей приходится 3,1 резюме

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Эксперты hh.ru провели анализ порядка 34 тыс. вакансий, открытых сегодня в Свердловской ...08.06.2022 Количество размещенных свердловчанами резюме за год увеличилось в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. В мае 2022 года свердловские работодатели разместили на 24% меньше вакансий, чем за ...20.10.2021 На Среднем Урале наблюдается кадровый дефицит поваров
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2021. В Свердловской области на одну вакансию повара приходится 0,9 актуальных резюме, что ...23.07.2014 Более 20% российских компаний отказываются принимать на работу выпускников
УрБК, Москва, 23.07.2014. Выпускников вузов без опыта работы готовы принять на работу 70% российских компаний. ...12.03.2013 Количество человек, ищущих работу в Екатеринбурге, по итогам 2012 года выросло на 66,7%
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2013. Годовой прирост резюме составил 66,7%. Причем за последний месяц соискательная ...