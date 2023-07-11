ММК планирует выпустить ЦФА на платформе Сбербанка

УрБК, Магнитогорск, 11.07.2023. Указом президента РФ Владимира Путина генеральный директор ПАО «Магнитогорский ...18.10.2017 ММК откроет в «Сколково» исследовательский центр
УрБК, Магнитогорск, 18.10.2017. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и Фонд развития центра разработки ...20.02.2017 Сбербанк сократил кредитный портфель недвижимости до 1,6 трлн рублей
Кредитный портфель недвижимости Сбербанка сократится до 1,6 трлн руб. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на ...20.02.2017 Сбербанк сократил кредитный портфель недвижимости до 1,6 трлн рублей
УрБК, Москва, 20.02.2017. Кредитный портфель недвижимости Сбербанка сократится до 1,6 трлн руб. Об этом сообщает ...19.03.2015 Заместителем председателя Уральского банка Сбербанка России назначен Сергей Попов
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2015. Заместителем председателя Уральского банка Сбербанка России назначен Сергей Попов, ...