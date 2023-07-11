ММК планирует выпустить ЦФА на платформе Сбербанка

УрБК, Магнитогорск, 06.06.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выпустит цифровые финансовые активы (ЦФА, финансовый инструмент на основе блокчейна) компании на платформе Сбербанка. Соответствующее соглашение заключили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.



«ММК одним из первых в отрасли выходит на рынок новых финансовых инструментов, позволяющих диверсифицировать долговой портфель, обеспечить его сбалансированность и устойчивость. Мы считаем это направление перспективным для себя, так как выпуск ЦФА дает уникальную возможность расширения и качественного роста базы инвесторов, привлечения новых кредиторов из числа не только юридических, но и физических лиц», — цитирует пресс-служба ММК Павла Шиляева.



Стороны договорились разработать для ММК индивидуальные финансовые решения, технологии и условия обслуживания.



«Думаю, что для Магнитогорского металлургического комбината ЦФА станут эффективным инструментом фондирования и управления ликвидностью», — заявил Анатолий Попов.