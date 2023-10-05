На созданной в Свердловской области инвестиционной платформе «ВДело» прошла первая сделка с применением цифровых финансовых активов

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В начале октября на инвестиционной платформе «ВДело» прошла первая сделка с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА). ЦФА впервые стали доступны для инвесторов онлайн-платформ. Для рынка краудлендинга, когда бизнес-проекты кредитуют физические и юридические лица, сделка считается прецедентной, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Напомним, что платформа была создана при участии регионального министерства инвестиций и развития и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес») в октябре 2020 года. Она позволила расширить возможности инвесторов и заемщиков.



«В Свердловской области создана живая и динамичная система финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. В регионе эффективно работают различные инструменты содействия: гранты социальным и молодым предпринимателям, сельхозпроизводителям, поручительства и льготные займы СОФПП. В то же время мы не ограничиваемся имеющимися возможностями бюджета: при участии правительства области и СОФПП развиваются и рыночные инструменты привлечения финансовых средств», — прокомментировал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.



В октябре зарегистрированные на платформе «ВДело» инвесторы получили новый инструмент — ЦФА с возможностью вторичного обращения, то есть с опцией досрочного выхода из проекта. Такая возможность не может быть обеспечена классическими займами на инвестиционных платформах.



«В нашей деятельности по поддержке малого и среднего бизнеса есть несколько приоритетов. Это обеспечение равного доступа к инструментам содействия и цифровизация сервисов поддержки, а также расширение финансовых возможностей бизнеса. Развитие «ВДело» отвечает нашим ключевым ориентирам. Созданная в Свердловской области площадка сегодня является первопроходцем на рынке краудлендинга по ряду направлений», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.



Отметим, что СОФПП профинансировал разработку инвестплатформы «ВДело» на старте проекта. В ее работе используется метод оценки рисков, действующий в фонде. СОФПП продолжает оказывать площадке информационную поддержку. За все время работы платформы с октября 2020 года российские предприниматели смогли привлечь дополнительное финансирование на общую сумму 3,95 млрд руб.