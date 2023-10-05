УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:22

На созданной в Свердловской области инвестиционной платформе «ВДело» прошла первая сделка с применением цифровых финансовых активов

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В начале октября на инвестиционной платформе «ВДело» прошла первая сделка с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА). ЦФА впервые стали доступны для инвесторов онлайн-платформ. Для рынка краудлендинга, когда бизнес-проекты кредитуют физические и юридические лица, сделка считается прецедентной, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, что платформа была создана при участии регионального министерства инвестиций и развития и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес») в октябре 2020 года. Она позволила расширить возможности инвесторов и заемщиков.

«В Свердловской области создана живая и динамичная система финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. В регионе эффективно работают различные инструменты содействия: гранты социальным и молодым предпринимателям, сельхозпроизводителям, поручительства и льготные займы СОФПП. В то же время мы не ограничиваемся имеющимися возможностями бюджета: при участии правительства области и СОФПП развиваются и рыночные инструменты привлечения финансовых средств», — прокомментировал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В октябре зарегистрированные на платформе «ВДело» инвесторы получили новый инструмент — ЦФА с возможностью вторичного обращения, то есть с опцией досрочного выхода из проекта. Такая возможность не может быть обеспечена классическими займами на инвестиционных платформах.

«В нашей деятельности по поддержке малого и среднего бизнеса есть несколько приоритетов. Это обеспечение равного доступа к инструментам содействия и цифровизация сервисов поддержки, а также расширение финансовых возможностей бизнеса. Развитие «ВДело» отвечает нашим ключевым ориентирам. Созданная в Свердловской области площадка сегодня является первопроходцем на рынке краудлендинга по ряду направлений», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Отметим, что СОФПП профинансировал разработку инвестплатформы «ВДело» на старте проекта. В ее работе используется метод оценки рисков, действующий в фонде. СОФПП продолжает оказывать площадке информационную поддержку. За все время работы платформы с октября 2020 года российские предприниматели смогли привлечь дополнительное финансирование на общую сумму 3,95 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.10.2023 В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 6 октября пройдет форум «Финансирование креативных проектов»

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) 6 октября в ...

06.09.2023 СОФПП удвоил максимально возможную финансовую поддержку при поручительстве по кредитам для малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) удвоил максимально ...

06.04.2023 Свердловские предприниматели с начала года получили от СОФПП 526 поручительств на 3,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого ...

16.09.2022 СОФПП помог предпринимателям привлечь почти 6,5 млрд рублей с помощью поручительств

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выдал малому и ...

18.09.2018 В Свердловской области хотят кредитовать малый бизнес по ключевой ставке ЦБ РФ

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), начиная с 19 ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм15.09.2023Одеть Шигира15.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов11.09.2023Цифровая криминалистика и расследование инсайдерских угроз в корпоративной среде
Архив новостей
Октябрь 2023 (221)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18