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Муниципалитетам Среднего Урала поручили закончить подготовку к отопительному сезону 2024-2025 годов до 16 сентября

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Правительство Свердловской области поручило главам региональных муниципалитетов до 16 сентября закончить подготовку к отопительному сезону 2024-2025 годов. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Главам муниципальных образований до 16 сентября поручено выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному сезону. Обеспечить проведение модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, а также замену ветхих коммунальных сетей. При взаимодействии с организациями, занимающимися управлением жилищного фонда, проверить исправность работы оборудования тепло-, водо- и электроснабжения в жилых домах», — говорится в сообщении департамента.

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов обратил особое внимание присутствующих на необходимость обеспечить бесперебойное энергоснабжение социальных объектов. Это позволит максимально оперативно обеспечить локализацию ЧП на коммунальных объектах и сетях.

Стоит отметить, что администрация Екатеринбурга уже ведет подготовку к отопительному сезону. Так, первая серия опрессовок показала, что городские теплосети готовы к отопительному сезону на 30%. Помимо гидравлических испытаний и промывки труб, в 2024 году в городе заменят порядка 41 км тепловых сетей, 35 км сетей водоснабжения и водоотведения, подготовят 111 теплоисточников, 465 теплопунктов и более 3,5 тыс. км тепловых сетей.

В настоящее время в Екатеринбурге насчитывается 11 тыс. 845 объектов, которые необходимо подготовить к отопительному сезону. Среди них 5 тыс. 640 жилых домов, находящихся под управлением УК, 985 домов в ведении ТСЖ, 198 домов, за которые отвечает НСУ, 2 тыс. 260 зданий, в которых находятся бюджетные учреждения, и 2 тыс. 762 здания, занятых другими организациями.
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