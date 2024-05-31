Муниципалитетам Среднего Урала поручили закончить подготовку к отопительному сезону 2024-2025 годов до 16 сентября

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УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Тепловые сети Екатеринбурга по результатам первой серии опрессовок на 30% готовы к ...

В Свердловской области заменили более 500 км ветхих коммунальных сетей при подготовке к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменили 287 км ...

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УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. В Свердловской области подходит к концу подготовка к отопительному сезону. Большая ...

В Екатеринбурге в рамках подготовки к отопительному сезону заменят почти 70 км теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. В Екатеринбурге начались плановые работы по подготовке к новому отопительному сезону ...

На Среднем Урале к отопительному сезону подготовили 20% котельных

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. По состоянию на 1 июля средний уровень готовности жилищного фонда и объектов ...