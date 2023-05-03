Тепловые сети Екатеринбурга уже на 30% готовы к началу следующего отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге к старту нового отопительного сезона планируется заменить примерно 700 ...11.05.2022 В администрации Екатеринбурга заявили об успешном завершении отопительного сезона
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. Отопительный сезон 2021-2022 годов в Екатеринбурге завершился успешно, без серьезных ...06.05.2022 Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 11 мая
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о завершении отопительного ...25.08.2021 70% жилого фонда Екатеринбурга подготовили к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. 70% жилого фонда Екатеринбурга подтвердили свою готовность к началу отопительного ...02.09.2015 Жилфонд Екатеринбурга практически готов к началу отопительного сезона
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2015. Подготовка жилого фонда уральской столицы к отопительному сезону практически полностью ...