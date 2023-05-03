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Тепловые сети Екатеринбурга уже на 30% готовы к началу следующего отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Тепловые сети Екатеринбурга по результатам первой серии опрессовок на 30% готовы к началу следующего отопительного сезона. Об этом заместителю главы города Владимиру Гейко доложили руководители районов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По данным основного поставщика тепла в городе ПАО «Т Плюс», сегодня в Екатеринбурге насчитывается 11 тыс. 845 объектов, которые необходимо подготовить к зиме. Среди них 5 тыс. 640 жилых домов, находящихся под управлением УК, 985 домов в ведении ТСЖ и еще 198 домов, за которые отвечает НСУ. Кроме этого, на территории уральской столицы располагаются 2 тыс. 260 зданий, в которых находятся бюджетные учреждения, и еще 2 тыс. 762 здания, занятых другими организациями.

По итогам совещания Владимир Гейко подчеркнул необходимость провести подготовительные работы как можно быстрее, чтобы обеспечить полную готовность объектов до начала отопительного сезона 2024-2025 годов.

Напомним, что традиционный процесс подготовки к запуску отопительного сезона начинается сразу по окончании подачи тепла в дома екатеринбуржцев. Помимо опрессовок, промывки труб, в этом году в городе заменят порядка 41 км тепловых сетей, 35 км сетей водоснабжения и водоотведения, подготовят 111 теплоисточников, 465 теплопунктов и более 3,5 тыс. км тепловых сетей.
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