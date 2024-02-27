Свердловское УФАС оштрафовало ювелирный магазин «585» за навязчивую рекламную рассылку

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В Екатеринбурге ювелирный магазин «585» оштрафован за навязчивую рекламную рассылку, сообщает пресс-служба УФАС России по Свердловской области.



Согласно материалам дела, ювелирный магазин «585» отправил без заведомого согласия жительнице Екатеринбурга семь электронных писем с рекламой.



После того как компания не смогла предоставить доказательства, что данная рассылка стала следствием технического сбоя, комиссия регионального Управления антимонопольного ведомства, согласно части 1 статьи 18 Федерального закона 38-ФЗ «О рекламе», признала рекламу ненадлежащей. Электронная почта заявителя из рассылки была удалена.



Отметим, что в отношении ООО «Управляющая компания 585» ранее было возбуждено дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого ему был назначен штраф в размере 100 тыс. руб. в соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.



Штраф был оплачен без судебного обжалования.