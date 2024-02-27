Свердловское УФАС оштрафовало ювелирный магазин «585» за навязчивую рекламную рассылку

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Управление ФАС (УФАС) России по Свердловской области признало незаконной рекламную ...16.02.2024 Свердловское УФАС оштрафовало МТС на 100 тыс. рублей за рекламную рассылку без согласия клиента
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Сотовый оператор ПАО «МТС» оштрафован Управлением Федеральной антимонопольной службы ...26.01.2024 Свердловское УФАС оштрафовало оператора связи «Мотив» на 100 тыс. рублей за назойливую рекламу
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Оператор сотовой связи «Мотив» получил административный штраф за трансляцию рекламы без ...06.04.2022 Челябинское УФАС предписало Азиатско-Тихоокеанскому банку прекратить незаконную рассылку рекламы
УрБК, Челябинск, 06.04.2022. Челябинское УФАС России уличило АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (Благовещенск) в ...30.03.2022 Челябинское УФАС оштрафовало Ростелеком на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 30.03.2022. Челябинское УФАС России оштрафовало ПАО «Ростелеком» за рекламный телефонный звонок ...