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Свердловское УФАС оштрафовало ювелирный магазин «585» за навязчивую рекламную рассылку

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В Екатеринбурге ювелирный магазин «585» оштрафован за навязчивую рекламную рассылку, сообщает пресс-служба УФАС России по Свердловской области.

Согласно материалам дела, ювелирный магазин «585» отправил без заведомого согласия жительнице Екатеринбурга семь электронных писем с рекламой.

После того как компания не смогла предоставить доказательства, что данная рассылка стала следствием технического сбоя, комиссия регионального Управления антимонопольного ведомства, согласно части 1 статьи 18 Федерального закона 38-ФЗ «О рекламе», признала рекламу ненадлежащей. Электронная почта заявителя из рассылки была удалена.

Отметим, что в отношении ООО «Управляющая компания 585» ранее было возбуждено дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого ему был назначен штраф в размере 100 тыс. руб. в соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

Штраф был оплачен без судебного обжалования.
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