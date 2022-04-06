Свердловское УФАС оштрафовало МТС на 100 тыс. рублей за рекламную рассылку без согласия клиента

УрБК, Челябинск, 06.04.2022. Челябинское УФАС России уличило АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (Благовещенск) в ...28.01.2022 Свердловское УФАС оштрафовало RBT.ru на 150 тыс. рублей за незаконную рекламную рассылку
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. Свердловское УФАС России оштрафовало торговую сеть RBT.ru за рекламную рассылку ...17.10.2018 Свердловское УФАС оштрафовало «Билайн» на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Управление ФАС России по Свердловской области оштрафовало ПАО «Вымпелком» (сотовый ...23.11.2016 Свердловское УФАС оштрафовало «Ростелеком» за рассылку сообщений о бонусной программе
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2016. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области выявило ...01.09.2009 Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Банк24.ру» за нарушение рекламного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Свердловское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «Банк24.ру» ...