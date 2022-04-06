Свердловское УФАС оштрафовало МТС на 100 тыс. рублей за рекламную рассылку без согласия клиента

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Сотовый оператор ПАО «МТС» оштрафован Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Свердловской области на 100 тыс. руб. за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Клиент МТС пожаловался в УФАС на рекламную рассылку sms цветочного магазина, клиентом которого он не был и свои персональные данные магазину не передавал.



«Свердловское УФАС возбудило дело о нарушении Закона о рекламе по данному факту и установило, что ПАО «МТС» рассылало рекламу своим клиентам. Компания не имела надлежащего согласия клиента на рассылку», — говорится в сообщении.



Было возбуждено административное дело, по результатам которого оператора оштрафовали на 100 тыс. руб.