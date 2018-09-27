УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:44

Свердловское УФАС оштрафовало оператора связи «Мотив» на 100 тыс. рублей за назойливую рекламу

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Оператор сотовой связи «Мотив» получил административный штраф за трансляцию рекламы без предварительного согласия абонента. Об этом сообщает пресс-служба свердловского Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

В ведомство поступила жалоба от екатеринбурженки на рекламное sms о скидках на смартфоны в салонах связи «Мотив». При этом заявительница утверждала, что согласие на получение рекламы от оператора она давала при заключении договора, но затем оставила письменный отказ от этого в одном из салонов связи оператора.

«Комиссия Свердловского УФАС России признала рекламу ненадлежащей. Оператор связи прекратил нарушение в ходе рассмотрения дела, удалив номер заявителя из рассылки. В отношении оператора связи также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения Свердловское УФАС России оштрафовало «Мотив» на 100 тыс. руб. в соответствии с КоАП РФ», — описывает пресс-служба ведомства итоги разбирательства.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.09.2018 Свердловское УФАС возбудило дело в отношении «Мотива» из-за рекламы о смене оператора связи

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Свердловское УФАС возбудило дело в отношении «Мотив» (ООО «Екатеринбург-2000») из-за ...

23.11.2016 Свердловское УФАС оштрафовало «Ростелеком» за рассылку сообщений о бонусной программе

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2016. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области выявило ...

13.07.2015 ФАС оштрафовала МТС на 100 тыс. рублей за sms-спам

УрБК, Москва, 13.07.2015. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию «МТС» на 100 тыс. руб. за sms-спам. ...

05.08.2014 ФАС может оштрафовать ОАО «Вымпелком» на 500 тысяч рублей за смс-рассылку

УрБК, Москва, 05.08.2014. Московское управление федеральной антимонопольной службы может оштрафовать оператора связи ...

01.09.2009 Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Банк24.ру» за нарушение рекламного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Свердловское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «Банк24.ру» ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»28.12.2023Лариса Шатунова: Кадастровая стоимость влияет на эффективность использования объекта недвижимости
Архив новостей
Январь 2024 (469)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18