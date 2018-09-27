Свердловское УФАС оштрафовало оператора связи «Мотив» на 100 тыс. рублей за назойливую рекламу

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Свердловское УФАС возбудило дело в отношении «Мотив» (ООО «Екатеринбург-2000») из-за ...23.11.2016 Свердловское УФАС оштрафовало «Ростелеком» за рассылку сообщений о бонусной программе
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2016. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области выявило ...13.07.2015 ФАС оштрафовала МТС на 100 тыс. рублей за sms-спам
УрБК, Москва, 13.07.2015. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию «МТС» на 100 тыс. руб. за sms-спам. ...05.08.2014 ФАС может оштрафовать ОАО «Вымпелком» на 500 тысяч рублей за смс-рассылку
УрБК, Москва, 05.08.2014. Московское управление федеральной антимонопольной службы может оштрафовать оператора связи ...01.09.2009 Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Банк24.ру» за нарушение рекламного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Свердловское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «Банк24.ру» ...