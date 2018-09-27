Свердловское УФАС оштрафовало оператора связи «Мотив» на 100 тыс. рублей за назойливую рекламу

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Оператор сотовой связи «Мотив» получил административный штраф за трансляцию рекламы без предварительного согласия абонента. Об этом сообщает пресс-служба свердловского Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.



В ведомство поступила жалоба от екатеринбурженки на рекламное sms о скидках на смартфоны в салонах связи «Мотив». При этом заявительница утверждала, что согласие на получение рекламы от оператора она давала при заключении договора, но затем оставила письменный отказ от этого в одном из салонов связи оператора.



«Комиссия Свердловского УФАС России признала рекламу ненадлежащей. Оператор связи прекратил нарушение в ходе рассмотрения дела, удалив номер заявителя из рассылки. В отношении оператора связи также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения Свердловское УФАС России оштрафовало «Мотив» на 100 тыс. руб. в соответствии с КоАП РФ», — описывает пресс-служба ведомства итоги разбирательства.