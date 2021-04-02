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Свердловское УФАС оштрафовало на 100 тыс. рублей компанию «БКС» за незаконную рассылку рекламы

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало компанию «БКС» за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компания «БКС» направила на электронную почту жителя Екатеринбурга информацию о получении кешбэка за покупки и о возможности инвестирования в паевые инвестиционные фонды без брокерского счета. УФАС расценило эти сообщения как рекламные, отметив, что они распространялись без согласия адресата. Последний был исключен из рассылки только во время рассмотрения дела.

Комиссия УФАС установила, что письма имели признаки рекламы: распространялись через электронную почту, направлялись неопределенному кругу лиц, использовались для привлечения внимания к товарам и услугам компании без предварительного согласия на получение рекламы.

«БКС» попыталась оспорить решение в Арбитражном суде Свердловской области. Компания указывала, что сообщения имели не рекламный характер и отправлялись только целевой аудитории, что не считается неопределенным кругом лиц. Суд отверг эти аргументы, уточнив, что обособление адресатов в данном случае по вопросу определения понятия «реклама» не имеет значения. В итоге компания «БКС» должна заплатить штраф в 100 тыс. руб.
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