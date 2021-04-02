Свердловское УФАС оштрафовало на 100 тыс. рублей компанию «БКС» за незаконную рассылку рекламы

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. ПАО «Росгосстрах Банк» привлечено к административной ответственности за распространение ...11.09.2017 Сбербанк заплатил штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе на Урале
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Свердловское УФАС России признало нарушение ПАО «Сбербанк» части 1 статьи 18 ФЗ «О ...14.07.2016 Свердловское УФАС оштрафовало оператора Tele2 за спам
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2016. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России оштрафовало ООО ...10.07.2015 Свердловское УФАС оштрафовало «Восточный экспресс банк» на 100 тыс. руб. за рекламный спам
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2015. Управление ФАС по Свердловской области оштрафовало ПАО «Восточный экспресс банк» на ...01.09.2009 Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Банк24.ру» за нарушение рекламного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Свердловское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «Банк24.ру» ...