Арбитраж признал законным решение Челябинского УФАС о привлечении к ответственности «Совкомбанка» за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 26.03.2019. Челябинское УФАС России признало sms-рекламу банка «Открытие» ненадлежащей. Она поступала ...11.09.2017 Сбербанк заплатил штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе на Урале
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Свердловское УФАС России признало нарушение ПАО «Сбербанк» части 1 статьи 18 ФЗ «О ...22.03.2017 Tele2 оплатило штраф в 100 тыс. рублей за распространение sms-спама в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2017. Tele2 (ООО «Т2 Мобайл») уплатило штраф в 100 тыс. руб., назначенный Свердловским УФАС. ...01.09.2009 Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Банк24.ру» за нарушение рекламного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Свердловское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «Банк24.ру» ...02.07.2009 Комиссия Свердловского управления ФАС РФ признала факт нарушения ОАО «Банк24.ру» закона «О рекламе»
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2009. Комиссия Свердловского управления ФАС РФ, рассмотревшая дело № 49, возбужденное в ...