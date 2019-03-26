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Вчера, 18:01

Арбитраж признал законным решение Челябинского УФАС о привлечении к ответственности «Совкомбанка» за нарушение закона о рекламе

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Арбитражный суд Челябинской области признал законным решение Челябинского ЦФАС о привлечении ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе. Кредитно-финансовая организация отправляла без предварительного согласия на телефонный номер клиента рекламное сообщение с предложением оформить кредит, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Банк не доказал наличие получения согласия абонента. Служба признала рекламу незаконной, ПАО «Совкомбанк» — нарушившим Закон о рекламе», — пояснили в пресс-службе.

Рекламная рассылка на телефонный номер заявителя была прекращена.
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