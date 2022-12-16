Челябинское УФАС обязало «Ренессанс Кредит» выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 21.02.2023. Челябинское УФАС России привлекло коммерческий банк (КБ) «Ренессанс Кредит» к административной ответственности за распространение рекламных сообщений по электронной почте. Компания оштрафована на 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
По данным УФАС, представители финансовой организации предлагали мужчине открыть вклад, разместить активы и открыть дебетовую карту. Однако он не давал согласия на получение рекламной информации и поэтому отправил заявление в антимонопольную службу. Кроме того, он предоставил доказательства — скриншоты рекламы.
Специалисты, изучив все обстоятельства дела, сочли, что КБ «Ренессанс Кредит» нарушил требования части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе», так как предложения об услугах компании распространялись без согласия клиента.
В настоящий момент рассылка рекламной информации прекращена. Кредитная организация оплатила взыскание. Штраф поступил в федеральный бюджет.
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