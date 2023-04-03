Челябинское УФАС может привлечь торговую сеть «Магнит» к ответственности за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 03.04.2023. В Челябинске местному жителю позвонили сотрудники ПАО «Ростелеком» с предложением ...21.02.2023 Челябинское УФАС обязало «Ренессанс Кредит» выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 21.02.2023. Челябинское УФАС России привлекло коммерческий банк (КБ) «Ренессанс Кредит» к ...29.04.2022 Челябинское УФАС привлечет к административной ответственности «ОТП Банк» за нарушение закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 29.04.2022. Челябинское УФАС признало sms-рассылку АО «ОТП Банк» нарушающей закон о рекламе. Банк ...06.04.2022 Челябинское УФАС предписало Азиатско-Тихоокеанскому банку прекратить незаконную рассылку рекламы
УрБК, Челябинск, 06.04.2022. Челябинское УФАС России уличило АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (Благовещенск) в ...01.09.2009 Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Банк24.ру» за нарушение рекламного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Свердловское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «Банк24.ру» ...