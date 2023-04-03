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Челябинское УФАС может привлечь торговую сеть «Магнит» к ответственности за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 12.07.2023. Челябинское УФАС возбудило против АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») дело о нарушении закона о рекламе. Ритейлер может быть привлечен к ответственности за рассылку sms-сообщений пользователям, которые не давали согласия на получение рекламной информации, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело было возбуждено на основании заявления местного жителя, которому направили sms-сообщение о скидках в торговой сети, при этом письменного согласия на получение подобной информации мужчина не давал.

Сотрудники УФАС установили, что ранее заявитель оформил карту программы лояльности «Магнит». По предварительной информации, офертой на выпуск карты предусмотрено распространение абоненту сведений по обслуживанию карты, а не рекламы.

Заседание комиссии по рассмотрению дела в отношении АО «Тандер» назначено на 20 июля.
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