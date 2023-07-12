Челябинское УФАС привлечет к ответственности торговую сеть «Лента» за незаконную sms-рассылку

УрБК, Челябинск, 12.07.2023. Челябинское УФАС возбудило против АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») дело о нарушении ...25.10.2022 Челябинское УФАС привлечет к ответственности Ростелеком за рекламный звонок
УрБК, Челябинск, 25.10. 2022. Управление ФАС России по Челябинской области признало распространение рекламы ПАО ...22.09.2022 Челябинское УФАС России оштрафовало «ВымпелКом» на 110 тыс. рублей за sms-рассылку с нарушениями закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 22.09.2022. Челябинское УФАС России оштрафовало ПАО «ВымпелКом» за направление sms-сообщения абоненту ...29.04.2022 Челябинское УФАС привлечет к административной ответственности «ОТП Банк» за нарушение закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 29.04.2022. Челябинское УФАС признало sms-рассылку АО «ОТП Банк» нарушающей закон о рекламе. Банк ...06.04.2022 Челябинское УФАС предписало Азиатско-Тихоокеанскому банку прекратить незаконную рассылку рекламы
УрБК, Челябинск, 06.04.2022. Челябинское УФАС России уличило АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (Благовещенск) в ...