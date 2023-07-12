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Челябинское УФАС привлечет к ответственности торговую сеть «Лента» за незаконную sms-рассылку

УрБК, Челябинск, 25.12.2023. После проверки челябинским УФАС России торговая сеть «Лента» будет привлечена к административной ответственности за sms-рассылку, которую осуществляла без согласия держателя карты лояльности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Компания «Лента» сообщила, что данная рассылка предусмотрена правилами программы лояльности, но антимонопольная служба, ссылаясь на закон о рекламе, отмечает, что у потребителей должна быть возможность согласиться с получением рекламы или отказаться от нее.

Кроме того, заявитель обращался на горячую линию и официальный сайт ООО «Лента» с требованием прекратить рассылку, но компания продолжила распространение рекламы.
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