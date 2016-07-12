ФАС уточняет рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила целый ряд поправок в действующее законодательство о рекламе. Согласно официальному сообщению ведомства, его цель — привести свод законов к «единому знаменателю», отменив устаревшие нормы и согласовав между собой действующие. Основным нововведением становится механизм предупреждения о нарушении норм, который должен предшествовать судебному разбирательству и применению карательных санкций. Как сообщают в ФАС, поправки подготовлены на основе предложений предпринимательского и экспертного сообществ. Предложение уже представлено в виде законопроекта на государственном портале проектов нормативных правовых актов.Новый механизм предупреждений будет использоваться для регулирования в тех областях, где, по мнению ФАС, нарушения встречаются чаще всего и в то же время не носят характер опасных. В первую очередь это относится к возрастной маркировке в рекламе информационной продукции (книг, журналов, телепередач, фильмов, роликов, сайтов и иных продуктов), а также обязательных сведений в рекламе стимулирующих мероприятий (конкурсов и рекламных акций) и при дистанционной продаже товаров. Также предупреждения предлагается выдавать в случае отсутствия у продукции формальных сведений о производителе, к которым относятся полное наименование лица в рекламе финансовых услуг, пометка о вреде чрезмерного употребления алкогольной продукции, указание на необходимость консультации со специалистом при рекламе лекарственных средств.Такие нарушения встречаются очень часто, регулярно их причиной становится не злой умысел, а неосведомленность производителя. Поэтому ФАС считает, что инициирование по каждому случаю судебного разбирательства является чрезмерной мерой, перегружающей и суды, и сам антимонопольный орган и создающей большие проблемы для бизнеса. Именно поэтому антимонопольщики полагают, что переход к предупреждению позволит снизить административную нагрузку на бизнес. Кроме того, сами нарушения будут устраняться намного оперативнее. При этом дело по признакам нарушения законодательства о рекламе будет возбуждаться только в случае неисполнения предупреждения антимонопольного ведомства.Одновременно в том же пакете законодательных инициатив ФАС предлагает серьезно упростить требования к обязательным сведениям в рекламе товаров при дистанционном способе продажи. Сегодня этот перечень достаточно обширен, и при размещении на рекламном баннере либо другом объявлении в интернете он занимает значительную часть этого объявления, что делает его бессмысленным, или набирается таким мелким шрифтом, что делает выполнение требования сугубо формальным. Согласно новым предложениям ФАС, если товар реализуется исключительно через интернет-ресурс, то в рекламе будет достаточно ссылки на официальный сайт продавца, где и будет размещена вся необходимая информация о нем.Согласно предложенному законопроекту, реклама стимулирующих мероприятий (конкурсов и рекламных акций) должна содержать сведения об организаторе и источник получения дополнительной информации, включая правила проведения, количество призов, сроки, место и порядок их получения.По мнению экспертов рекламного рынка, одной из наиболее ожидаемых новаций в законодательство должно стать более точное определение рекламы и того, какая информация относится к ней, а какая нет. Это особенно актуально в связи с тем, что с 1 сентября заработали серьезные санкционные механизмы в отношении нарушителей закона о маркировке рекламы. Участники рынка и простые пользователи интернета не раз отмечали, что из-за размытых формулировок в действующем законодательстве любое упоминание в позитивном ключе любых брендов, товаров, услуг или хозяйствующих субъектов могло быть расценено как реклама и повлечь серьезные штрафы. Доходило до абсурдных ситуаций, при которых пользователи боялись оставить позитивный отзыв о кафе или выразить свое мнение о качестве кофе, опасаясь попасть под санкции.Теперь ситуация обещает стать более прозрачной для участников рекламного рынка и пользователей интернета. Согласно законопроекту ФАС России, рекламой не будут признаваться опросы общественного мнения и упоминания о товаре, его изготовителе или продавце, которые сами по себе не являются сведениями рекламного характера и органично интегрированы в произведения науки, литературы, искусства или в иной результат интеллектуальной деятельности. Кроме того, предлагается не признавать рекламой в интернете справочную информацию о деятельности компаний, товарах и услугах, размещаемую на официальных сайтах организаций и продавцов товаров, а также на агрегаторах различной информации.Эксперты рекламной отрасли считают, что такая система предупреждений может быть эффективной мерой для снижения административной нагрузки на бизнес и повышения прозрачности рекламной деятельности, упрощения работы рекламных агентов и рекламораспространителей. Но в то же время участники рынка полагают, что ФАС еще есть куда двигаться в том же направлении: многие формулировки рекламного законодательства до сих пор чрезмерно амбивалентны и оставляют слишком большой простор для толкований.