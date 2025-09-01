УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 16:24

Картели поглощают Свердловскую область

Картели поглощают Свердловскую областьВ Свердловской области за первую половину 2025 года зафиксирован рост жалоб на картельные сговоры. Причины роста в областном управлении Федеральной антимонопольной службе не уточняют. Но то, что проблема с картелями обострилась в последние три года, констатируют и участники рынка, и в экспертных советах профильных комитетов Госдумы. Однако эффективного механизма борьбы со сговорами на торгах пока не разработано.

Всего за первую половину 2025 года в областное управление ФАС поступило 122 заявления по поводу возможных фактов антиконкурентных соглашений. Как заявлял глава свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов, по сравнению с первой половиной прошлого года количество обращений выросло на 7%. Было возбуждено с начала года пять дел о сговорах (против двух в первой половине 2024 года). В отношении участников сговора антимонопольщики вынесли три постановления на сумму 338 тыс. руб.

Самым известным случаем стала история с проведением торгов по установке 50-метрового флагштока на набережной пруда в Нижнем Тагиле. Начальная цена аукциона составила 30 млн руб. В ведомстве считают, что сотрудники МУП «Тагилдорстрой» (победитель конкурса) участвовали в подготовительных совещаниях и заранее знали все детали будущего заказа. Предприятие заказало флагшток у фирмы-изготовителя за два месяца до проведения торгов. В деле фигурируют также «Служба заказчика городского хозяйства» и «Тагилгражданпроект». По информации ФАС, они вступили в сговор с «Тагилдорстроем», обеспечив последнему преимущество. Доход предприятия составил 25 млн руб.

Член Экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев рассказал УрБК, что приведенные областным УФАС данные — это лишь верхушка айсберга. Бывший замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Тенишев, анализируя недавнюю статистику Центрального аппарата ФАС указал на то, что хотя и дел по сговорам много, и суммы большие, но сам эффект минимальный для экономики. И даже ряд поправок в законодательстве о закрытом контуре торгов или выборе единственного поставщика с целью защиты участников торгов от санкций — это не повод бросать борьбу с картелями.

«Любой специалист в сфере защиты конкуренции признается, что антимонопольное законодательство не устраняет все случаи антиконкурентного поведения. Что касается косвенных оценок ущерба: вред, выявленный антимонопольным органом, на самом деле, является лишь верхушкой айсберга и составляет лишь малую долю (не более одной шестой) от общего потенциального вреда. Антимонопольное сдерживание (по-другому «превенция») как средство устранения вреда как минимум в два раза эффективнее выявления, а невыявленный вред как минимум в два раза превышает выявленный. При менее осторожных, но вполне правдоподобных предположениях применительно к российским антимонопольным реалиям все три эффекта могут быть гораздо сильнее», — говорит Дмитрий Тортев.

По его оценке, эффективность деятельности ФАС России как мегарегулятора давно вызывает вопросы. Достаточно посмотреть на индекс конкуренции в госзаказе, который рухнул до проблемных показателей.

«В части картелей служба ориентируется на автоматизированное выявление сговоров на торгах. Но, как отмечают мои уважаемые коллеги с огромным опытом работы, товарные рынки остались вне контроля: дел возбуждается огромное количество, а эффект минимальный. В 2022 году ФАС России отказалась от ряда полномочий, в числе которых было наделение службы правом доступа к информации ограниченного пользования. Без этого результативность даже автоматизированных расследований через ГИС «Антикартель», по мнению ряда экспертов, будет невелика», — отметил Д. Тортев.

При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался за жесткое отслеживание случаев картельного сговора, что говорит об актуальности вопроса. Достаточно вспомнить, что глава государства по итогам ПМЭФ-2025 поручил правительству до 1 октября разработать и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности.

«Новая модель должна предусматривать актуализацию регулирования торговли в условиях развития платформенной экономики. Это поручение президента станет серьезным экзаменом для ФАС. Службе придется в сжатые сроки продемонстрировать не только накопленный теоретический багаж и практические подходы, но и дать опыт стратегического видения в оценке экономики России на 5-10 лет вперед», — говорит член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы.

Андрей Тенишев в свою очередь считает, что для эффективной борьбы с картелями в современных условиях нужны изменения в нормы, регулирующие тайну связи в федеральном законе «О связи». Действующее законодательство, как указал экс-замглавы ФАС, были сформулированы в эпоху стационарных телефонов, когда телефонная связь преимущественно была проводной.

«Сегодня мы живем в цифровом мире. Современные средства связи совершенно иные. В Москве уже более 75% трафика это мобильный интернет. Но в силу архаики складывается парадоксальная ситуация. Заявка на участие в электронных торгах подается со стационарного компьютера, и тогда интернет-провайдер обязан дать антимонопольной службе всю необходимую информацию. Та же самая заявка подана с мобильного устройства по каналам оператора сотовой связи, и тогда вся информация становится тайной связи. Если заявки и ценовые предложения на электронную торговую площадку подает аукционный робот, но через каналы сотовой связи, то даже это общение у нас тоже охраняется федеральным законодательством о тайне связи», — отметил А. Тенишев.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
01.09.2025 ФАС выявила признаки медицинского картеля в Свердловской области

В Свердловской области и ряде других регионов выявлен медицинский картель. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной ...

01.09.2025 ФАС выявила признаки медицинского картеля в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Свердловской области и ряде других регионов выявлен медицинский картель. Об этом ...

04.05.2022 Челябинское УФАС выявило картельный сговор при торгах на поставку запасных частей для городского электротранспорта

УрБК, Челябинск, 04.05.2022. Сотрудники южноуральского отделения антомонопольной службы выявили признаки картельного ...

14.02.2019 В России количество возбужденных дел по признакам картельного сговора с участием чиновников выросло на 47%

Свердловским УФАС России в 2018 году было возбуждено 10 дел по статье 11 закона о защите конкуренции. Из них по ...

14.02.2019 В России количество возбужденных дел по признакам картельного сговора с участием чиновников выросло на 47%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. Свердловским УФАС России в 2018 году было возбуждено 10 дел по статье 11 закона о ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (280)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.