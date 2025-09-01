Картели поглощают Свердловскую область

В Свердловской области за первую половину 2025 года зафиксирован рост жалоб на картельные сговоры. Причины роста в областном управлении Федеральной антимонопольной службе не уточняют. Но то, что проблема с картелями обострилась в последние три года, констатируют и участники рынка, и в экспертных советах профильных комитетов Госдумы. Однако эффективного механизма борьбы со сговорами на торгах пока не разработано.Всего за первую половину 2025 года в областное управление ФАС поступило 122 заявления по поводу возможных фактов антиконкурентных соглашений. Как заявлял глава свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов, по сравнению с первой половиной прошлого года количество обращений выросло на 7%. Было возбуждено с начала года пять дел о сговорах (против двух в первой половине 2024 года). В отношении участников сговора антимонопольщики вынесли три постановления на сумму 338 тыс. руб.Самым известным случаем стала история с проведением торгов по установке 50-метрового флагштока на набережной пруда в Нижнем Тагиле. Начальная цена аукциона составила 30 млн руб. В ведомстве считают, что сотрудники МУП «Тагилдорстрой» (победитель конкурса) участвовали в подготовительных совещаниях и заранее знали все детали будущего заказа. Предприятие заказало флагшток у фирмы-изготовителя за два месяца до проведения торгов. В деле фигурируют также «Служба заказчика городского хозяйства» и «Тагилгражданпроект». По информации ФАС, они вступили в сговор с «Тагилдорстроем», обеспечив последнему преимущество. Доход предприятия составил 25 млн руб.Член Экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев рассказал УрБК, что приведенные областным УФАС данные — это лишь верхушка айсберга. Бывший замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Тенишев, анализируя недавнюю статистику Центрального аппарата ФАС указал на то, что хотя и дел по сговорам много, и суммы большие, но сам эффект минимальный для экономики. И даже ряд поправок в законодательстве о закрытом контуре торгов или выборе единственного поставщика с целью защиты участников торгов от санкций — это не повод бросать борьбу с картелями.«Любой специалист в сфере защиты конкуренции признается, что антимонопольное законодательство не устраняет все случаи антиконкурентного поведения. Что касается косвенных оценок ущерба: вред, выявленный антимонопольным органом, на самом деле, является лишь верхушкой айсберга и составляет лишь малую долю (не более одной шестой) от общего потенциального вреда. Антимонопольное сдерживание (по-другому «превенция») как средство устранения вреда как минимум в два раза эффективнее выявления, а невыявленный вред как минимум в два раза превышает выявленный. При менее осторожных, но вполне правдоподобных предположениях применительно к российским антимонопольным реалиям все три эффекта могут быть гораздо сильнее», — говорит Дмитрий Тортев.По его оценке, эффективность деятельности ФАС России как мегарегулятора давно вызывает вопросы. Достаточно посмотреть на индекс конкуренции в госзаказе, который рухнул до проблемных показателей.«В части картелей служба ориентируется на автоматизированное выявление сговоров на торгах. Но, как отмечают мои уважаемые коллеги с огромным опытом работы, товарные рынки остались вне контроля: дел возбуждается огромное количество, а эффект минимальный. В 2022 году ФАС России отказалась от ряда полномочий, в числе которых было наделение службы правом доступа к информации ограниченного пользования. Без этого результативность даже автоматизированных расследований через ГИС «Антикартель», по мнению ряда экспертов, будет невелика», — отметил Д. Тортев.При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался за жесткое отслеживание случаев картельного сговора, что говорит об актуальности вопроса. Достаточно вспомнить, что глава государства по итогам ПМЭФ-2025 поручил правительству до 1 октября разработать и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности.«Новая модель должна предусматривать актуализацию регулирования торговли в условиях развития платформенной экономики. Это поручение президента станет серьезным экзаменом для ФАС. Службе придется в сжатые сроки продемонстрировать не только накопленный теоретический багаж и практические подходы, но и дать опыт стратегического видения в оценке экономики России на 5-10 лет вперед», — говорит член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы.Андрей Тенишев в свою очередь считает, что для эффективной борьбы с картелями в современных условиях нужны изменения в нормы, регулирующие тайну связи в федеральном законе «О связи». Действующее законодательство, как указал экс-замглавы ФАС, были сформулированы в эпоху стационарных телефонов, когда телефонная связь преимущественно была проводной.«Сегодня мы живем в цифровом мире. Современные средства связи совершенно иные. В Москве уже более 75% трафика это мобильный интернет. Но в силу архаики складывается парадоксальная ситуация. Заявка на участие в электронных торгах подается со стационарного компьютера, и тогда интернет-провайдер обязан дать антимонопольной службе всю необходимую информацию. Та же самая заявка подана с мобильного устройства по каналам оператора сотовой связи, и тогда вся информация становится тайной связи. Если заявки и ценовые предложения на электронную торговую площадку подает аукционный робот, но через каналы сотовой связи, то даже это общение у нас тоже охраняется федеральным законодательством о тайне связи», — отметил А. Тенишев.