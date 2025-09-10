УралБизнесКонсалтинг
УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:33

Свердловское УФАС выписало штраф за картельный сговор по флагштоку в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. Управление ФАС по Свердловской области наложило штраф в размере 3,75 млн руб. на АО «Тагилдорстрой» за сговор на торгах по установке флагштока в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

В самих торгах, начальная стоимость которых составляла 30 млн руб., участвовало только АО «Тагилдорстрой».

«Доход, полученный в результате реализации антиконкурентного соглашения, составляет 24 млн 987 тыс. 759, 46 руб. Выполнение работ на объекте «Благоустройство земельного участка с устройством флагштока по ул. Горошникова, г. Нижний Тагил» осуществлялось с 8 июля по 5 августа 2024», — разъяснили в ведомстве.

АО «Тагилдорстрой» уже полностью выплатило штраф.

Напомним, в Свердловской области за первую половину 2025 года зафиксирован рост жалоб на картельные сговоры. Всего за это время в областное управление ФАС поступило 122 заявления по поводу возможных фактов антиконкурентных соглашений. Как заявлял глава свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов, по сравнению с первой половиной прошлого года количество обращений выросло на 7%. Было возбуждено с начала года пять дел о сговорах (против двух в первой половине 2024 года). В отношении участников сговора антимонопольщики вынесли три постановления на сумму 338 тыс. руб.
