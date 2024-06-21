ФАС выявила признаки медицинского картеля в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Свердловской области и ряде других регионов выявлен медицинский картель. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.



«Признаки незаконного соглашения выявлены в Москве, Республике Северная Осетия, Ростовской области, Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения», — говорится в сообщении.



Начальная цена контрактов на госзакупках, в которых участвовали названные компании, составила 949 млн 201 тыс. 945 руб. Участникам картеля грозят оборотные штрафы.



Как ранее сообщало свердловское управление ФАС, за первую половину 2025 года в Свердловское управление ФАС поступило 122 заявления по поводу возможных фактов антиконкурентных соглашений. Как отмечают в ведомстве, по сравнению с первой половиной прошлого года количество обращений выросло на 7%.



С начала года Свердловское УФАС возбудило пять дел о подобных нарушениях. В отношении участников сговора антимонопольщики вынесли три постановления на сумму 338 тыс. руб. Для сравнения, в первом полугодии 2024 таких дел было возбуждено всего два. Принятых решений — пять.