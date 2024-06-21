ФАС выявила признаки медицинского картеля в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Свердловской области и ряде других регионов выявлен медицинский картель. Об этом ...21.06.2024 Свердловское УФАС оштрафовало участников картеля в гособоронзаказе на 16,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Свердловское УФАС выяснило, что три поставщика (ООО «Актив+», ООО «Уралторгсервис» и ...26.09.2019 Свердловское УФАС выявило картельный сговор при продаже противопожарного оборудования
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Свердловское УФАС выявило нарушение закона о защите конкуренции, выразившееся в ...22.06.2018 УФАС выявило признаки картеля на торгах по строительству и ремонту дорог в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Свердловское УФАС выявило признаки картеля на торгах по строительству и ремонту дорог ...26.03.2018 Компанию «Голиаф-МТ» в Екатеринбурге оштрафовали на 120 тыс. рублей за создание картеля
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2018. Свердловское Управление ФАС России признало ООО «Голиаф-МТ» виновным в заключении ...