Свердловское УФАС признало рекламную рассылку интернет-магазина Oskelly незаконной

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Сотовый оператор ПАО «МТС» оштрафован Управлением Федеральной антимонопольной службы ...03.07.2023 Челябинское УФАС оштрафовало банк «Русский Стандарт» на 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 03.07.2023. Челябинское УФАС России в очередной раз оштрафовало АО «Банк Русский Стандарт» за ...06.04.2022 Челябинское УФАС предписало Азиатско-Тихоокеанскому банку прекратить незаконную рассылку рекламы
УрБК, Челябинск, 06.04.2022. Челябинское УФАС России уличило АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (Благовещенск) в ...04.06.2015 Реклама свердловской сети «Пив&Ко» признана ненадлежащей
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2015. Комиссия Свердловского УФАС России признала ненадлежащей рекламу магазина «Пив&Ко» в ...01.09.2009 Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Банк24.ру» за нарушение рекламного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Свердловское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «Банк24.ру» ...