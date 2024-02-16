Свердловское УФАС признало рекламную рассылку интернет-магазина Oskelly незаконной

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Управление ФАС (УФАС) России по Свердловской области признало незаконной рекламную рассылку брендового интернет-магазина Oskelly. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Мужчина обратился в антимонопольную службу с жалобой на ООО «Оскели Групп», которое без его согласия присылало рекламу на его электронную почту.



Комиссия свердловского УФАС России, согласно части 1 статьи 18 ФЗ от 13.03.2006 38-ФЗ «О рекламе», признала рекламу ненадлежащей, так как ООО «Оскели Групп» не представило доказательства согласия клиента на получение извещений.



Компания удалила из рассылки адрес электронной почты абонента, и за нарушение законодательства о рекламе ООО «Оскели Групп» грозит штраф в соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.