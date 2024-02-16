Свердловский арбитражный суд частично подтвердил решение УФАС о несоблюдении закона о рекламе в отношении компании «Мотив»

Свердловское УФАС оштрафовало МТС на 100 тыс. рублей за рекламную рассылку без согласия клиента

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Сотовый оператор ПАО «МТС» оштрафован Управлением Федеральной антимонопольной службы ...