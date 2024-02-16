Свердловский арбитражный суд частично подтвердил решение УФАС о несоблюдении закона о рекламе в отношении компании «Мотив»

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Сотовый оператор ПАО «МТС» оштрафован Управлением Федеральной антимонопольной службы ...26.01.2024 Свердловское УФАС оштрафовало оператора связи «Мотив» на 100 тыс. рублей за назойливую рекламу
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Оператор сотовой связи «Мотив» получил административный штраф за трансляцию рекламы без ...17.10.2018 Свердловское УФАС оштрафовало «Билайн» на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Управление ФАС России по Свердловской области оштрафовало ПАО «Вымпелком» (сотовый ...23.11.2016 Свердловское УФАС оштрафовало «Ростелеком» за рассылку сообщений о бонусной программе
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2016. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области выявило ...01.09.2009 Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Банк24.ру» за нарушение рекламного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Свердловское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «Банк24.ру» ...