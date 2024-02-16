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Вчера, 16:42

Свердловский арбитражный суд частично подтвердил решение УФАС о несоблюдении закона о рекламе в отношении компании «Мотив»

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Свердловский арбитраж частично поддержал решение регионального отделения Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о вынесении штрафа за несоблюдение закона о рекламе в отношении ООО «Екатеринбург-2000» (сотовый оператор «Мотив»). Однако по решению суда сумма взыскания была снижена на 50% и составила 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба областного суда.

Ранее специалисты регионального отделения УФАС признали рекламу сотового оператора «Мотив» нарушающей закон о рекламе. Компания распространяла ее посредством sms-сообщений без согласия абонента, который отозвал разрешение на подобные действия в письменном виде.

Свердловское УФАС оштрафовало оператора на 100 тыс. руб., однако постановление было обжаловано в суде. Арбитраж подтвердил правомерность действий антимонопольной службы, однако счел возможным уменьшить сумму штрафа.
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