Челябинское УФАС оштрафовало банк «Русский Стандарт» на 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 03.07.2023. Челябинское УФАС России в очередной раз оштрафовало АО «Банк Русский Стандарт» за нарушение закона о рекламе. Сотрудниками антимонопольного ведомства было установлено, что представители финансовой организации без согласия гражданина совершили звонок с информацией рекламного характера, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Как уточняют специалисты, подобные действия без предварительного согласия абонента на получение акционных предложений противоречат требованиям рекламного законодательства.



АО «Банк Русский Стандарт» не представило доказательства получения согласия абонента. В результате челябинское УФАС признало рекламу банка незаконной.