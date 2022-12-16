Челябинское УФАС оштрафовало банк «Русский Стандарт» на 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 16.12.2022. Челябинское УФАС России назначило штраф для ПАО «Ростелеком» за нарушение закона о ...20.07.2022 Челябинское УФАС оштрафовало «Банк Русский Стандарт» на 100 тыс. рублей за нарушение Закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 20.07.2022. Челябинское УФАС России в очередной раз оштрафовало АО «Банк Русский Стандарт» за ...25.11.2021 Челябинское УФАС России оштрафовало банк «Русский стандарт» на 100 тыс. рублей за незаконные способы рекламы
УрБК, Челябинск, 25.11.2021. Челябинское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за осуществление рекламных ...01.09.2021 Банк «Русский Стандарт» выплатил штраф по предписанию Челябинского УФАС в размере 100 тыс. рублей за незаконный рекламный звонок
УрБК, Челябинск, 01.09.2021. Банк «Русский Стандарт» выплатил штраф в размере 100 тыс. руб. за нарушение закона о ...28.04.2021 Челябинское УФАС оштрафовало «Восточный экспресс банк» на 100 тыс. рублей за рекламный звонок без согласия абонента
УрБК, Челябинск, 28.04.2021. Челябинское УФАС России привлекло к ответственности «Восточный экспресс банк», навязавший ...