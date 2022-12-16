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Челябинское УФАС оштрафовало банк «Русский Стандарт» на 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 03.07.2023. Челябинское УФАС России в очередной раз оштрафовало АО «Банк Русский Стандарт» за нарушение закона о рекламе. Сотрудниками антимонопольного ведомства было установлено, что представители финансовой организации без согласия гражданина совершили звонок с информацией рекламного характера, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточняют специалисты, подобные действия без предварительного согласия абонента на получение акционных предложений противоречат требованиям рекламного законодательства.

АО «Банк Русский Стандарт» не представило доказательства получения согласия абонента. В результате челябинское УФАС признало рекламу банка незаконной.
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