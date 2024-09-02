Свердловское УФАС оштрафовало компанию «МТС» на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Управление ФАС (УФАС) России по Свердловской области признало незаконной рекламную ...03.07.2023 Челябинское УФАС оштрафовало банк «Русский Стандарт» на 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 03.07.2023. Челябинское УФАС России в очередной раз оштрафовало АО «Банк Русский Стандарт» за ...16.12.2022 Челябинское УФАС России оштрафовало «Ростелеком» на 150 тыс. рублей за повторное нарушение закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 16.12.2022. Челябинское УФАС России назначило штраф для ПАО «Ростелеком» за нарушение закона о ...20.07.2022 Челябинское УФАС оштрафовало «Банк Русский Стандарт» на 100 тыс. рублей за нарушение Закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 20.07.2022. Челябинское УФАС России в очередной раз оштрафовало АО «Банк Русский Стандарт» за ...01.09.2009 Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Банк24.ру» за нарушение рекламного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Свердловское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «Банк24.ру» ...