Свердловское УФАС оштрафовало компанию «МТС» на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Свердловское УФАС оштрафовало компанию ПАО «МТС» за нарушение закона о рекламе. С жалобой в антимонопольную службу обратился местный житель, который заявил, что компания рекламировала свои услуги по телефону без его согласия, сообщает региональная пресс-служба ведомства.



В свою защиту оператор связи пояснил, что абонент во время звонка не отказался от разговора, тем самым дал согласие на получение рекламы.



Однако комиссия антимонопольного ведомства разъяснила компании «МТС» недопустимость совершения самого звонка в отсутствие полученного заранее согласия абонента и назначила штраф в размере 100 тыс. руб. за нарушение закона о рекламе.



Компания исключила номер заявителя из базы клиентов.