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В Академическом районе Екатеринбурга при поддержке компании «Атомстройкомплекс» прошел праздник для детей с особыми потребностями

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В микрорайоне Краснолесье прошел детский праздник, который организовал Общественный совет по вопросам помощи детям с особыми потребностями при администрации Академического района Екатеринбурга. Мероприятие состоялось при поддержке одного из девелоперов территории — компании «Атомстройкомплекс».

В Академическом районе Екатеринбурга при поддержке компании «Атомстройкомплекс» прошел праздник для детей с особыми потребностями
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Как сообщает пресс-служба застройщика, для ребят были организованы мастер-классы, а также проведено занятие по иппотерапии — катанию на лошадях и пони. Собравшихся поздравили уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, руководство Федерации Адаптивного самбо Урала и клиники «Реабилитация доктора Волковой», представители благотворительных фондов, а также представители бизнеса, работающего на территории района.

Директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов отметил, что в ходе развития территории компания уделяет особое внимание созданию социальной инфраструктуры, а также местам для отдыха и оздоровления всех горожан.

«Нам важно создавать не просто комфортную городскую среду, но и поддерживать социально-значимые инициативы горожан, создавать условия в городе для реализации важных социальных проектов. Ранее организаторы праздника обращались к нам за помощью в подготовке помещения для размещения уникального развивающего центра «Эврика» в Краснолесье, в ЖК «Art. Город-парк». Центр работает с детьми, в том числе, особенными. Мы оказали необходимую помощь и продолжаем участвовать в жизни «Эврики». Например, на безвозмездной основе предоставляем площадку соседского центра для проведения мероприятий для детей с особыми потребностями», — рассказал Дмитрий Фарафонов.

Он также добавил, что в ближайшие годы «Атомстройкомплекс» планирует благоустроить в районе новый парк. Сейчас специалисты обсуждают возможность оборудования на его территории инклюзивных спортивных и игровых площадок, которые позволят проводить развивающие и реабилитационные занятия на свежем воздухе для детей, что сделает парк доступным и комфортным для всех жителей района, в том числе с ограниченными возможностями

Напомним, что в Академическом районе компания «Атомстройкомплекс» уже построила около десятка значимых объектов социальной инфраструктуры, включая семь детских садов, школу, поликлинику. В каждом проекте реализован принцип доступной среды для маломобильных посетителей. Сейчас в соответствии с Генпланом развития Екатеринбурга застройщик продолжает реализовывать проект развития седьмого квартала, в котором планируется создать современный благоустроенный парк — ему будет присвоен соответствующий охранный статус.

До конца июня «Атомстройкомплекс» собирает предложения от жителей и социальных организаций района по наполнению будущего парка, чтобы учесть их в проекте, в Telegram-канале. Площадь планируемой зеленой зоны составит 16 га, что позволит разместить на территории и тихие зоны для прогулок с колясками, и площадки для проведения массовых мероприятий — со сценой, скамейками и навесом, где смогут собираться жители близлежащих домов.

Кроме того, участники социально-педагогического комплекса (СПК) «Краснолесье» высказали пожелание предусмотреть в парке возможности для образовательных мероприятий экологической направленности. Спортивная организация, действующая в районе, предложила адаптировать часть территории будущего парка для проведения занятий по спортивной подготовке молодежи.
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