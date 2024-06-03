В Академическом районе Екатеринбурга при поддержке компании «Атомстройкомплекс» прошел праздник для детей с особыми потребностями

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Компания «Атомстройкомплекс» приняла участие в праздновании Дня защиты детей в ...

В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» в День защиты детей разыграла настольную игру «Атомная монополия»

В Екатеринбурге начался сбор предложений горожан по созданию нового парка в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Екатеринбурге стартовал сбор предложений горожан по наполнению нового парка, который ...