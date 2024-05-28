В Екатеринбурге начался сбор предложений горожан по созданию нового парка в Краснолесье

Жители Академического района примут участие в создании нового парка в Екатеринбурге ...

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Жители Академического района Екатеринбурга уже в ближайшие месяцы получат возможность ...

Жители Академического района Екатеринбурга получат возможность высказать свое мнение о создании нового парка

«Атомстройкомплекс» провел предпроектное исследование для создания парка в микрорайоне Краснолесье

«Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников

В Екатеринбурге появятся площадки для выгула собак

Площадка для выгула собак площадью 900 кв. м. появилась в екатеринбургском парке им. 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщается ...