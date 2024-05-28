В Екатеринбурге начался сбор предложений горожан по созданию нового парка в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Екатеринбурге стартовал сбор предложений горожан по наполнению нового парка, который будет создан в Краснолесье. Соответствующий проект планировки для этой территории утвержден администрацией города, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».
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проекта выложил для обсуждения концепцию благоустройства будущего парка. Все желающие могут оставить здесь свои предложения — они будут учтены архитекторами при доработке концепции. Осенью обновленный документ представят жителям еще раз. Сбор предложений будет проходить до конца июня 2024 года.Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Стоит подчеркнуть, что статус общедоступного парка, который получит стихийная зеленая зона в Краснолесье, защитит ее от застройки. Площадь будущего парка составит 16,1 га — это сопоставимо с размерами парка «7 ключей» и вдвое больше, чем парк им. Павлика Морозова. Архитекторы провели предпроектное исследование, составили карту существующих в парке тропинок, а также перечень стихийно организованных тематических площадок — детских, спортивных и для выгула домашних питомцев.
«Ориентируясь на существующие сценарии использования, мы предлагаем организовать в будущем парке одну общую зону со сценой, лавочками и навесом, где можно проводить массовые мероприятия — от соседских встреч и мастер-классов до концертов, а также несколько тематических площадок, расположенных по всему пространству зеленой зоны. В их числе — детские площадки, рассчитанные на детей разных возрастов; организованная площадка для выгула собак. Кроме того, концепцией предложено развитие тропиночной сети на территории для удобной связи со всеми окружающими домами, а также образовательными объектами, появление которых предусмотрено проектом планировки», — рассказал директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов.
Напомним, что, помимо парка, в седьмом квартале Академического района, в квадрате улиц Краснолесья — Мехренцева — Вонсовского — Чкалова, в ближайшие годы также появятся
школа, детский сад и новые жилые кварталы.