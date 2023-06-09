Экологи ЕВРАЗ НТМК заселили водоемы Нижнего Тагила полезными растениями

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Экологи ЕВРАЗ НТМК высадили в прудок-осветлитель комбината на реке Вязовке высшие ...24.06.2022 Экологи ЕВРАЗ НТМК высадили более 1 тыс. тропических растений для очищения промышленных водоемов
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. Экологи ЕВРАЗ НТМК высадили в прудок-осветлитель, где отстаивается техническая вода, ...21.09.2018 ЕВРАЗ НТМК выпустил в водоемы Нижнего Тагила 5 тыс. мальков белого амура
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. ЕВРАЗ НТМК впервые выпустил в водоемы Нижнего Тагила 5 тыс. мальков белого амура. Рыб ...02.07.2018 ЕВРАЗ НТМК заселил полезные растения в водоемы Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. ЕВРАЗ НТМК очищает водоемы Нижнего Тагила от загрязняющих веществ при помощи ...17.04.2018 ЕВРАЗ НТМК снизил забор свежей воды из нижнетагильского водохранилища
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. ЕВРАЗ НТМК в 2017 году снизил потребление свежей воды из нижнетагильского ...