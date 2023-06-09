Экологи ЕВРАЗ НТМК заселили водоемы Нижнего Тагила полезными растениями

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Экологи ЕВРАЗ НТМК совместно с воспитанниками станции юных натуралистов заселили акваторию прудков-осветлителей рек Вязовки и Малой Кушвы растениями для очистки воды, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Так, в прудки высадили более 900 корней эйхорнии и пистии, корневая система которых абсорбирует тяжелые металлы и органические загрязнения, расщепляя их на безвредные составляющие и таким образом очищает воду.Впервые экологи ЕВРАЗ НТМК заселили промышленные водоемы комбината тропическими растениями в 2006 году, и с тех пор это мероприятие стало ежегодным. Каждое лето лабораторный контроль отмечает положительную динамику очистки сточных вод.Часть растений для тагильского комбината выращивают в воронежском питомнике, часть — на станции юных натуралистов. За пять лет юннаты передали ЕВРАЗу более 1 тыс. 500 корней.«ЕВРАЗ НТМК ежегодно проводит цикл экологических мероприятий по очистке тагильских водоемов. В том числе выпускает травоядных рыб-мелиораторов, таких как белый амур, толстолобик и сазан», — сообщили в пресс-службе предприятия, подчеркнув, что при участии специалистов экологического блока ЕВРАЗа на предприятиях внедряются современные технологии, проводится модернизация оборудования для снижения энергоемкости производства и повышения качества воздуха.