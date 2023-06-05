Экологи ЕВРАЗ НТМК высадили в прудок-осветлитель 600 высших растений для очистки воды

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Экологи ЕВРАЗ НТМК высадили в прудок-осветлитель комбината на реке Вязовке высшие растения, которые очищают воду. В водоеме появилось 100 корней эйхорнии и 500 кустов пистии, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Водные растения были выращены воспитанниками нижнетагильской станции юных натуралистов. Эти природные фильтры обогащают воду кислородом, аккумулируют в корнях тяжелые металлы, снижают содержание биогенных элементов и обезвреживают токсичные вещества.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



«Более 10 лет мы проводим биологическую очистку воды на прудках-осветлителях с помощью высших водных растений. Благодаря комплексу мероприятий в 2020-2022 годах было достигнуто снижение массы загрязняющих веществ в воде на 1 тыс. 134 т», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Отметим, что ЕВРАЗ НТМК ежегодно направляет порядка 10 млн руб. на проекты расширения биоразнообразия в водных объектах Нижнего Тагила.