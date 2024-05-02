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«Эксперт РА» спрогнозировал рост реальных денежных доходов в России не выше 4% в 2024 году

УрБК, Москва, 05.06.2024. В 2024 году динамика роста экономического благосостояния российских регионов замедляется. Поэтому увеличение реальных денежных доходов по итогам года не превысит 4%, полагают аналитики агентства «Эксперт РА».

«По ожиданиям агентства «Эксперт РА» динамика улучшения экономического благосостояния регионов в 2024 году замедлится, поскольку эффект низкой базы 2022-го будет исчерпан. Рост реальных денежных доходов не превысит 4%, в результате чего потребительская активность будет расти медленнее», — указано в обзоре агентства, посвященном экономическому здоровью российских регионов.

Сложившаяся ситуация положительно скажется на уровне инфляции — он может снизиться до 5,0-5,5%. На рынке труда сохранится напряженность, что негативно повлияет на развитие бизнеса, полагают эксперты. Экономическое здоровье консолидированного бюджета большинства российских регионов по итогам 2024 года, скорее всего, не улучшится, резюмирует «Эксперт РА».
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