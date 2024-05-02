«Эксперт РА» спрогнозировал рост реальных денежных доходов в России не выше 4% в 2024 году

УрБК, Москва, 05.06.2024. В 2024 году динамика роста экономического благосостояния российских регионов замедляется. ...02.05.2024 Рост реальных доходов россиян в I квартале 2024 года составил 5,8%
По оценкам Росстата, рост реальных располагаемых доходов в РФ составил 5,8% в I квартале 2024 года, пишет ...02.05.2024 Рост реальных доходов россиян в I квартале 2024 года составил 5,8%
УрБК, Москва, 02.05.2024. По оценкам Росстата, рост реальных располагаемых доходов в РФ составил 5,8% в I квартале 2024 ...16.04.2024 Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало снижение объема выдачи ипотечных кредитов в России на 30% в 2024 году
Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с показателями 2015 года, ...16.04.2024 Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало снижение объема выдачи ипотечных кредитов в России на 30% в 2024 году
УрБК, Москва, 16.04.2024. Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с ...