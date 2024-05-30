В Академическом районе Екатеринбурга построят еще одну школу на 1,1 тыс. мест

Материалы по теме

Поликлиника для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга получила разрешение на ввод в эксплуатацию

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Поликлиника для взрослых в Академическом районе получила разрешение на ввод в ...

В Академическом районе Екатеринбурга построят новый квартал с детским садом на 200 мест

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания и планировки территории ...

В начале апреля в здание поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга начнут завозить медицинское оборудование

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В здание поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга в начале апреля ...

В Октябрьском районе Екатеринбурга будет построено восемь детских образовательных учреждений на 6,5 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. В Октябрьском районе Екатеринбурга в ближайшее время появится восемь детских ...

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два детских общеобразовательных учреждения на 950 мест

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены детская школа ...