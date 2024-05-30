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В Академическом районе Екатеринбурга построят еще одну школу на 1,1 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки квартала № 25 в Академическом районе. Согласно документу, в восьмом районе уральской столицы появится еще одна школа на 1 тыс. 125 мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новое здание будет построено в границах улиц Владимира Букина и Профессора Матвеева. Кроме того, в этой же локации появится детский сад на 250 мест.

Помимо этого, на 30 га территории будут построены многоквартирные жилые дома общей площадью 332 тыс. кв. м. для 11 тыс. горожан. В новом квартале предусмотрено создание трех парковок на 3 тыс. автомобилей и 500 м дорог и тротуаров.

Стоит подчеркнуть, что при строительстве девелоперы сохранят часть прилегающих лесных насаждений. Общая площадь массива составит 1,8 га. Реализация проекта запланирована на 2030 год.

Напомним, что на прошлой неделе поликлиника для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Планируется, что первых пациентов здесь будут готовы принять до конца этого года. Объект площадью 16 тыс. кв. м. компания «Атомстройкомплекс» по заказу министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области возвела менее чем за два года. Объект будет сдан в чистовой отделке и с полным парком медицинского оборудования. В новой поликлинике предусмотрены операционные, дневной стационар, кабинеты для консультаций узких специалистов, конференц-зал на 299 человек. Также здесь будут действовать травмпункт и женская консультация.
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