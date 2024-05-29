Специалисты компании «Россети» — МЭС Урала отремонтировали пять стоек и фундаменты опор на ЛЭП 500 кВ «Курган — Аврора»

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала отремонтировал пять железобетонных стоек высотой 26 м и фундаменты опор на межгосударственной линии электропередачи 500 кВ «Курган — Аврора». Она имеет большое значение для устойчивой работы энергосистем России и Казахстана.«Железобетонная стойка — одна из основных частей опоры линии электропередачи, несущая остальные элементы. Ремонт опор позволяет снизить вероятность возникновения технологических нарушений», — уточнили в уральской пресс-службе предприятия.Протяженность ЛЭП 500 кВ «Курган — Аврора» составляет 275 км, из них более 163 км обслуживают специалисты МЭС Урала. Помимо ремонта железобетонных стоек, на линии провели верховые осмотры и ремонты фундаментов.