УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:42

Специалисты компании «Россети» — МЭС Урала отремонтировали пять стоек и фундаменты опор на ЛЭП 500 кВ «Курган — Аврора»

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала отремонтировал пять железобетонных стоек высотой 26 м и фундаменты опор на межгосударственной линии электропередачи 500 кВ «Курган — Аврора». Она имеет большое значение для устойчивой работы энергосистем России и Казахстана.

Специалисты компании «Россети» — МЭС Урала отремонтировали пять стоек и фундаменты опор на ЛЭП 500 кВ «Курган — Аврора»
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

«Железобетонная стойка — одна из основных частей опоры линии электропередачи, несущая остальные элементы. Ремонт опор позволяет снизить вероятность возникновения технологических нарушений», — уточнили в уральской пресс-службе предприятия.

Протяженность ЛЭП 500 кВ «Курган — Аврора» составляет 275 км, из них более 163 км обслуживают специалисты МЭС Урала. Помимо ремонта железобетонных стоек, на линии провели верховые осмотры и ремонты фундаментов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.05.2024 Энергетики «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на ЛЭП 500 кВ «Магистральная — Нелым»

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на линии ...

06.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали 342 км линий электропередачи на Ямале

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала установил пять новых опор российского производства и ...

13.09.2023 «Россети» — МЭС Урала обновили 15 км линии электропередачи «БАЗ — Краснотурьинск»

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Работники филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию линии ...

17.08.2022 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали ЛЭП «Шагол — Козырево» в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 17.08.2022. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» завершили работы по установке железобетонных стоек ...

29.03.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» установили новые опоры на ЛЭП 220 кВ в Курганской области

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» выполнили работы по замене четырех опор на линии ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (49)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18