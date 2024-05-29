Специалисты компании «Россети» — МЭС Урала отремонтировали пять стоек и фундаменты опор на ЛЭП 500 кВ «Курган — Аврора»

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на линии ...06.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали 342 км линий электропередачи на Ямале
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала установил пять новых опор российского производства и ...13.09.2023 «Россети» — МЭС Урала обновили 15 км линии электропередачи «БАЗ — Краснотурьинск»
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Работники филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию линии ...17.08.2022 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали ЛЭП «Шагол — Козырево» в Челябинской области
УрБК, Челябинск, 17.08.2022. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» завершили работы по установке железобетонных стоек ...29.03.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» установили новые опоры на ЛЭП 220 кВ в Курганской области
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» выполнили работы по замене четырех опор на линии ...