УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:25

В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» в День защиты детей разыграла настольную игру «Атомная монополия»

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Компания «Атомстройкомплекс» приняла участие в праздновании Дня защиты детей в Академическом районе Екатеринбурга. В Преображенском парке застройщик организовал мастер-классы по необычной технике живописи — эбру, изготовлению украшений, а также предоставил подарки для викторины, которую на главной сцене праздника проводил организатор — администрация района, сообщает пресс-служба девелопера.

В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» в День защиты детей разыграла настольную игру «Атомная монополия»

Директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов сообщил, что настольную игру «Атомная монополия» (уральская версия популярной экономической игры «Монополия»), созданную девелопером, выиграла многодетная семья из Академического района.

В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» в День защиты детей разыграла настольную игру «Атомная монополия»

«Этот район считают самым молодым районом города не только потому, что он совсем недавно стал отдельной административной единицей, но и из-за количества живущих здесь семей с детьми. Именно для них мы строим современные жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры, обеспечивая комфортную городскую среду», — подчеркнул Д. Фарафонов.

Он также отметил, что в районе девелопером построено под ключ семь современных детских садиков общей вместимостью около 1,5 тыс. мест, в том числе три корпуса для одного из самых больших садиков Екатеринбурга — МАДОУ № 43. Еще одно здание детского сада на 100 мест, который после чистовой отделки будет передан на баланс городу, построено на территории жилого комплекса «ART.Город-парк».

В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» в День защиты детей разыграла настольную игру «Атомная монополия»

На возведение «коробки» здания детсада за счет использования технологии «филигран» у «Атомстройкомплекса» уходит меньше года. Под эту технологию девелопер создал еще ряд типовых проектов детских садов на 95, 250 и 300 мест, которые Минстрой России рекомендовал к тиражированию по всей стране.

Помимо дошкольных учреждений, «Атомстройкомплекс» в Академическом районе завершил строительство взрослой поликлиники центральной городской клинической больницы № 6 на 1 тыс. 200 посещений в смену на ул. Парина, сейчас идет передача помещений представителям министерства здравоохранения.

На улице Ландау застройщик завершает строительство пятиэтажной общеобразовательной школы № 133 площадью 24 тыс. кв. м., еще одна школа на 1 тыс. 125 мест появится на ул. Семихатова, а на территории 7-го квартала Академического района, в соответствии с генпланом развития Екатеринбурга, «Атомстройкомплекс» планирует создать современный благоустроенный парк и уже собирает предложения жителей по его наполнению.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.05.2024 Жители Академического района Екатеринбурга получат возможность высказать свое мнение о создании нового парка

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Жители Академического района Екатеринбурга уже в ближайшие месяцы получат возможность ...

17.11.2023 В Екатеринбурге создали настольную игру «Атомная монополия»

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Компания «Атомстройкомплекс» при участии брендингового агентства «Дикий филин» создала ...

04.05.2023 В Академическом районе Екатеринбурга будет построена еще одна школа на 1,2 тыс. мест в рамках ГЧП

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» ...

29.06.2022 В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» приступит к строительству детского сада на 250 мест в микрорайоне Мичуринский

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. В июле в микрорайоне Мичуринский города Екатеринбурга компания «Атомстройкомплекс» ...

18.06.2021 «Атомстройкомплекс» завершил строительство детского сада в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Компания «Атомстройкомплекс» завершила строительство двух детских садов в ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (48)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18