В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» в День защиты детей разыграла настольную игру «Атомная монополия»

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Компания «Атомстройкомплекс» приняла участие в праздновании Дня защиты детей в Академическом районе Екатеринбурга. В Преображенском парке застройщик организовал мастер-классы по необычной технике живописи — эбру, изготовлению украшений, а также предоставил подарки для викторины, которую на главной сцене праздника проводил организатор — администрация района, сообщает пресс-служба девелопера.
Директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов сообщил, что настольную игру «Атомная монополия» (уральская версия популярной экономической игры «Монополия»), созданную девелопером
, выиграла многодетная семья из Академического района.
«Этот район считают самым молодым районом города не только потому, что он совсем недавно стал отдельной административной единицей, но и из-за количества живущих здесь семей с детьми. Именно для них мы строим современные жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры, обеспечивая комфортную городскую среду», — подчеркнул Д. Фарафонов.
Он также отметил, что в районе девелопером построено под ключ семь современных детских садиков общей вместимостью около 1,5 тыс. мест, в том числе три корпуса для одного из самых больших садиков Екатеринбурга — МАДОУ № 43. Еще одно здание детского сада на 100 мест, который после чистовой отделки будет передан на баланс городу, построено на территории жилого комплекса «ART.Город-парк».
На возведение «коробки» здания детсада за счет использования технологии «филигран» у «Атомстройкомплекса» уходит меньше года. Под эту технологию девелопер создал еще ряд типовых проектов детских садов на 95, 250 и 300 мест, которые Минстрой России рекомендовал к тиражированию по всей стране.
Помимо дошкольных учреждений, «Атомстройкомплекс» в Академическом районе завершил строительство взрослой поликлиники центральной городской клинической больницы № 6 на 1 тыс. 200 посещений в смену на ул. Парина, сейчас идет передача помещений представителям министерства здравоохранения.
На улице Ландау застройщик завершает строительство пятиэтажной общеобразовательной школы № 133 площадью 24 тыс. кв. м., еще одна школа на 1 тыс. 125 мест появится на ул. Семихатова, а на территории 7-го квартала Академического района, в соответствии с генпланом развития Екатеринбурга, «Атомстройкомплекс» планирует создать современный благоустроенный парк и уже собирает предложения жителей по его наполнению. Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»