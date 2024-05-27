В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» в День защиты детей разыграла настольную игру «Атомная монополия»

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Жители Академического района Екатеринбурга уже в ближайшие месяцы получат возможность ...

Жители Академического района Екатеринбурга получат возможность высказать свое мнение о создании нового парка

В Академическом районе Екатеринбурга будет построена еще одна школа на 1,2 тыс. мест в рамках ГЧП

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» ...