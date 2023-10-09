В Екатеринбурге создали настольную игру «Атомная монополия»

Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Компания «Атомстройкомплекс» при участии брендингового агентства «Дикий филин» создала настольную игру «Атомная монополия». Самая популярная экономическая игра была преобразована в честь 300-летнего юбилея Екатеринбурга, сообщает пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО».«Атомстройкомплекс» — ключевой уральский застройщик, который 28 лет строит Екатеринбург. Монополия — нетривиальный способ вовлечь горожан в жизнь города через игру и создать еще больше поводов любить Екатеринбург», — рассказал креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.Суть «Атомной монополии» состоит в том, чтобы заработать как можно больше денег на недвижимости, используя стартовый капитал, а также покупая или продавая собственность. Цель игры — обанкротить соперников.У игроков есть возможность не только выкупать знаменитые памятники и достопримечательности Екатеринбурга, такие как цирк, театр «Урал Опера Балет», кинотеатр «Заря», филармония, Театр драмы, но и стать собственником главных административных зданий — администрации Екатеринбурга, Законодательного собрания Свердловской области, резиденции губернатора или основных вузов Урала. Совершать покупки можно на специальные купюры с изображениями основателя Екатеринбурга Василия Татищева, Екатерины I, уральских писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажова.Играть предстоит на поле с картой Екатеринбурга, разработанной брендинговым агентством «Дикий филин» в 2021 году и обновленной в мае этого года. Здесь можно увидеть важные события, городских персонажей и образы, например, привидение снесенной Телебашни и даже пасхалку «города бесов».Приобрести игру в рознице пока нельзя, но можно получить ее при покупке квартиры у «Атомстройкомплекса» в декабре или при победе в розыгрыше в соцсетях девелопера. Также застройщик проводит переговоры о продаже игры с магазинами Екатеринбурга.