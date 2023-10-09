В Екатеринбурге создали настольную игру «Атомная монополия»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild компания ...14.09.2023 При участии «Атомстройкомплекса» создан клип-посвящение Екатеринбургу
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. «Атомстройкомплекс», кинокомпания Red Pepper Film и инди-группа «внимание брусника!» ...21.07.2023 Ученики школы паблик-арта «ЧО» будут создавать общественное пространство для летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Ученики школы паблик-арта «ЧО» примут участие в создании общественного пространства для ...31.01.2023 «Атомстройкомплекс» получил награду от администрации Екатеринбурга за украшение улицы Красноармейской
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. «Атомстройкомплекс» занял третье место в конкурсе на лучшее новогоднее украшение ...09.02.2021 В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта «ЧО», посвященный 25-летию компании ...