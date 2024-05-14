В Екатеринбурге аферисты убедили местного предпринимателя оформить два кредита на сумму 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу отдать личные накопления ...24.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники по схеме «Безопасный счет» убедили местную жительницу оформить кредит на крупную сумму
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить ...17.04.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу продать квартиру и оформить несколько кредитов
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, преподавателя духовной ...12.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили студента УрФУ оформить кредит и перевести заемные средства на «безопасные счета»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Студент УрФУ перевел на счета злоумышленников, действующих под видом сотрудников ...01.03.2024 В Екатеринбурге женщина перевела на счета аферистов 2 млн 750 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге женщина перевела на счета аферистов, выдававших себя за сотрудников ...