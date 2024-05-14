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В Екатеринбурге аферисты убедили местного предпринимателя оформить два кредита на сумму 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения 2,5 млн руб. у местного индивидуального предпринимателя, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.

Пострадавший рассказал, что ему позвонил неизвестный, выдавший себя за сотрудника сотового оператора, и под предлогом уточнения паспортных данных попросил продиктовать код из sms.

Далее на телефонный номер потерпевшего последовала череда звонков от псевдосотрудников «Госуслуг», МВД и Центрального банка, которые для убедительности продемонстрировали по видеосвязи «кабинет следователя» и самого «силовика» в гражданской одежде.

В итоге «ведущий специалист по недопущению мошеннических действий» убедил мужчину взять два кредита в разных банках и отправить деньги на указанные счета.

Правоохранители в рамках возбужденного уголовного дела проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению деталей преступления.
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