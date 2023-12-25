В Екатеринбурге пройдет чемпионат России по легкой атлетике

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. С 14 по 19 августа 2024 года в Екатеринбурге пройдет чемпионат России по легкой атлетике, сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Главный старт российских легкоатлетов состоится на стадионе «Калининец» и станет тестовым мероприятием международных соревнований «Всемирные Игры дружбы», уточняют в департаменте. Ранее на стадионе была проведена реконструкция, общий объем финансирования которой составил свыше 2,5 млрд руб., в том числе 2,2 млрд руб. поступило из областного бюджета.



Ожидается, что участие в чемпионате России по легкой атлетике примут более 800 спортсменов из 70 регионов России. Они будут состязаться в 46 дисциплинах.



Указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева организационный комитет по подготовке к мероприятию возглавил заместитель губернатора региона Павел Креков.