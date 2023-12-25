В Екатеринбурге пройдет чемпионат России по легкой атлетике

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился начать подготовку к ...21.07.2016 Российские легкоатлеты не поедут на Олимпиаду
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск российских легкоатлетов на участие в Летних Олимпийских играх в ...16.04.2013 Из-за теракта в Бостоне усилят безопасность на ЧМ по легкой атлетике в Москве
Организаторы чемпионата мира по легкой атлетике в Москве сделают выводы из трагедии, произошедшей во время марафона в ...29.05.2012 На Центральном стадионе Екатеринбурга пройдут сборы кандидатов на выступление на Олимпийских играх в Лондоне
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2012. 30–31 мая на Центральном стадионе (ЗАО «Группа Синара») состоится первенство ...08.08.2011 Южноафриканский бегун-ампутант выступит на чемпионате мира по легкой атлетике
Южноафриканский бегун Оскар Писториус, у которого ампутированы обе ноги, примет участие в чемпионате мира по легкой ...