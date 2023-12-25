Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с АНО «Оргкомитет «Всемирные игры дружбы»

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился начать подготовку к ...20.10.2023 Екатеринбург примет этапы Всемирных игр дружбы в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Президент РФ Владимир Путин 19 октября постановил провести в 2024 году международные ...21.08.2023 Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев ознакомились с возможностями объектов фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской ...01.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в состав оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав организационного ...15.06.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал достроить спортивные объекты для Универсиады
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2022. Екатеринбург продолжает подготовку к проведению Всемирных студенческих игр. Об этом ...