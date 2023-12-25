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Вчера, 15:43

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с АНО «Оргкомитет «Всемирные игры дружбы»

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал с директором АНО «Оргкомитет «Всемирные игры дружбы» Алексеем Сорокиным соглашение, регламентирующее порядок подготовки ко Всемирным играм дружбы в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Согласно документу, Свердловская область возьмет на себя вопросы безопасности, транспорта, а также медицинского и волонтерского сопровождения соревнований. Кроме того, регион предоставит для проведения игр четыре площадки: Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, стадион «Калининец» и Дворец игровых видов спорта.

В рамках Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября 2024 года, на Среднем Урале будет разыграно 115 комплектов медалей по восьми видам спорта.

«У Свердловской области огромный опыт подготовки и проведения масштабных мероприятий, в том числе соревнований международного уровня. Создана вся инфраструктура: спортивная, транспортная, гостиничная. Мы должны использовать этот опыт, а также наследие Международного фестиваля университетского спорта для того, чтобы Всемирные игры дружбы прошли у нас на самом высоком организационном уровне», — заявил Е. Куйвашев.
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