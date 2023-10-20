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Вчера, 14:01

В Екатеринбурге началась подготовка ко «Всемирным играм дружбы»

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился начать подготовку к проведению в Екатеринбурге международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в сентябре 2024 года. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Соревнования должны будут пройти в уральской столице с 5 по 30 сентября 2024 года. Более 3 тыс. спортсменов из 100 стран мира будут соревноваться в шести олимпийских видах спорта: легкой атлетике, дзюдо, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и баскетболе среди женских команд. Будет разыграно 111 комплектов медалей из 285 комплектов наград игр по олимпийским видам спорта.

Поручение провести «Всемирные игры дружбы» в Москве и Екатеринбурге дал президент РФ Владимир Путин 19 октября. Под нужды мероприятия будут задействованы Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, легкоатлетический стадион «Калининец», Дворец игровых видов спорта и другие спортивные объекты.
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