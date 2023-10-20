В Екатеринбурге началась подготовка ко «Всемирным играм дружбы»

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Президент РФ Владимир Путин 19 октября постановил провести в 2024 году международные ...03.11.2022 В Екатеринбурге завершается подготовка концепции фестиваля университетского спорта
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В Екатеринбурге завершается подготовка концепции Международного фестиваля ...18.10.2022 В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия города пройдет Международный фестиваль университетского спорта
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. В августе 2023 года в ходе празднования 300-летия Екатеринбурга состоится Международный ...15.06.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал достроить спортивные объекты для Универсиады
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2022. Екатеринбург продолжает подготовку к проведению Всемирных студенческих игр. Об этом ...13.01.2020 Универсиаду в Екатеринбурге переименуют во Всемирные университетские игры
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение изменить бренд, под ...