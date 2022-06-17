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Екатеринбург примет этапы Всемирных игр дружбы в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Президент РФ Владимир Путин 19 октября постановил провести в 2024 году международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в Москве и Екатеринбурге — Свердловская область претендовала на право проведения этапов «Всемирных игр дружбы» по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Об этом сообщает областной департамент информационной политики.

«В целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества постановляю провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в городе Москве и городе Екатеринбурге», — сообщается в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение главы государства провести осенью 2024 года Всемирные игры дружбы было принято на Петербургском международном экономическом форуме в июне, где Свердловская область по инициативе губернатора Евгения Куйвашева претендовала на право проведения этапов соревнований. Заявка на включение региона в число площадок для проведения состязаний и организация масштабных «тестовых» состязаний по водным видам спорта стали темой рабочей встречи, которую губернатор Евгений Куйвашев провел с четырехкратным олимпийским чемпионом членом совета при президенте РФ по физической культуре и спорту Александром Поповым.

Евгений Кувашев отметил, что высокая степень готовности Среднего Урала к проведению представительного турнира обусловлена созданной в регионе современной и отвечающей всем международным требованиям спортивной инфраструктурой, и предложил создать в Свердловской области и Татарстане индустриально-спортивные кластеры.

«В Свердловской области расположен один из крупнейших в мире и единственный в России производитель титана, используемый при производстве велосипедов, клюшек для гольфа, товаров для альпинизма и туризма. В целях системного решения вопросов, предлагаем создать на Среднем Урале индустриально-спортивные кластеры. Размещение участников кластера возможно на территории особой экономической зоны «Титановая долина», — сказал Евгений Куйвашев.
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