Средний размер займа МФО на Южном Урале в апреле составил 12,17 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В Свердловской области средний размер займа микрофинансовых организаций (МФО) в апреле ...31.05.2024 В Свердловской области средний размер займа МФО за год вырос на 15,6%
В Свердловской области средний размер займа микрофинансовых организаций (МФО) в апреле 2024 года составил 12,24 тыс. ...30.01.2024 Средний размер выданных микрозаймов на Южном Урале за месяц вырос на 1,9%
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9 тыс. руб., ...28.10.2021 На Южном Урале средний размер выданных в III квартале микрозаймов составил 7,8 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 28.10.2021. В Челябинской области средний размер выданных в III квартале 2021 года микрозаймов ...31.03.2021 На Южном Урале средний размер выданных в феврале займов «до зарплаты» увеличился на 5,6%
УрБК, Челябинск, 31.03.2021. В Челябинской области средний размер выданных в феврале 2021 года микрозаймов составил 7 ...