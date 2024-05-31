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Средний размер займа МФО на Южном Урале в апреле составил 12,17 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 03.06.2024. В Челябинской области средний размер займа микрофинансовых организаций (МФО) в апреле 2024 года составил 12,17 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 10,1% (в апреле 2023 года — 11,05 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 25-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Ниже него в этом списке оказались Волгоградская область (12,07 тыс. руб.), Алтайский край (11,95 тыс. руб.), Кемеровская (11,77 тыс. руб.) и Иркутская (11,43 тыс. руб.) области, а также Пермский край (11,4 тыс. руб.).

Отмечается, что в целом по стране в январе-апреле этого года доля займов свыше 30 тыс. руб. в общей структуре займов МФО составила 21% (плюс 6 процентных пунктов (п. п.) к тому же периоду прошлого года). В то же время доля микрозаймов, напротив, сокращается.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, спрос на займы МФО свыше 30 тыс. руб. со стороны заемщиков растет со второй половины прошлого года. Он считает, что на это влияет запрос клиентов микрофинансовых организаций на более крупные и более «длинные» займы.
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