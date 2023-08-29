Средний размер выданных микрозаймов на Южном Урале за месяц вырос на 1,9%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. ...29.08.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1%
УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 8 тыс. 974 руб., ...20.07.2023 На Южном Урале средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8,9 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 20.07.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 913 руб., ...20.07.2023 Средний размер выданных микрозаймов в Свердловской области за месяц вырос на 1,3%
В Свердловской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 635 руб., что на 1,3% больше по ...28.10.2021 На Южном Урале средний размер выданных в III квартале микрозаймов составил 7,8 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 28.10.2021. В Челябинской области средний размер выданных в III квартале 2021 года микрозаймов ...