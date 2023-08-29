Средний размер выданных микрозаймов на Южном Урале за месяц вырос на 1,9%

УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9 тыс. руб., что на 1,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем (8,83 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 23-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Аутсайдерами списка по среднему размеру выданных микрозаймов оказались

Удмуртская Республика (8,74 тыс. руб.), Архангельская (8,72 тыс. руб.), Иркутская (8,58 тыс. руб.) и Кемеровская (8,53 тыс. руб.) области, а также Пермский край (8,51 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в декабре, составил 9,53 тыс. руб. Это на 1% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,44 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, некоторый рост среднего чека микрозаймов в декабре прошлого года обусловлен сезонным фактором, связанным с новогодними праздниками.